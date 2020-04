Fra 27. april frisører og hudpleiere gjenåpne – om de har gode smitteverntiltak.

Nå jobber Folkehelseinstituttet og bransjeorganisasjonene Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) og Fagforbundet Frisørenes Fagforening (FFF) med å utvikle bransjestander, slik at det skal være trygt for frisørkunder og ansatte.

– Det aller viktigste er å gi trygghet til de ansatte. Mange er redde. Vi ble stengt fordi vi er en mulig smittesentral, og vi må sikre at vi forstår hva vi skal gjøre for å unngå at vi er der, sier administrerende direktør Norske frisør og velværebedrifter, Anne Mari Halsan, til TV 2.

TV 2 vet at det nå foreligger et utkast til en bransjestandard, men kjenner ikke til detaljene. Etter planen skal være standarden være klar i neste uke.

Nærme kundene

Halsan sier det blir umulig å ha ha to meters avstand.

– Derfor må vi få oversatt smittevernregler til vår virkelighet. Vi må iverksette nødvendige tiltak mot mulig krysskontaminering, mellom ansatte, kunde og ansatt og kunde og kunde, sier Halsan.

Hun sier de ansatte nå bør igjennom smittevernkursing.

– Dette er komplisert og nå er vi på ukjent grunn. Vi må lene oss på helsemyndighetene.

Hansker og munnbind

På sine hjemmesider har Fagforbundet Frisørenes fagforening også lagt ut en rekke innspill til hvordan åpningen kan skje forsvarlig. (Se faktaboks).

– Det er mange som er redde og engstelige, sier Vivian Jacobsen, leder av Fagforbundet Frisørenes fagforening

Frisørenes innspill om kontrollert oppstart Det må være kontroll på hvor mange som kan være i samme lokale på samme tid, ut fra helsemyndighetene krav til avstand og ansamlinger av folk.

Det må tapes markører om avstand rundt resepsjon og venteplasser.

Salonger med kun drop-inn, må ha (innføre) kølappsystem eller bestilling, utenfor lokalene.

Vi ser for oss at det kan tapes/markeres avstand rundt arbeidsplassene og vaskene. Aldri flere kunder enn antall vasker i lokalet (det vil medføre uforutsett venting og det mistes oversikt over antall kunder i lokalene på samme tid)!

Kun en kunde av gangen per frisør. Store behandlinger må gjennomføres fra start til slutt av en frisør, andre kunder i virketid må unngås.

Hansker brukes (og munnbind om dette er anbefalt). Renhold mellom hver kunde av verktøy og arbeidsplasser.

En (eller flere) av de ansatte må til enhver tid ha i oppgave at det ikke kommer flere inn i lokalene enn krav fra myndighetene og at renhold og avstand ivaretas

Fungerende verneombud (annen fungerende avtale) er vesentlig og avgjørende i disse tider. KIlde: Fagforbundet Frisørenes fagforening

Et av tiltakene det ses på er om de ansatte skal ha hansker og munnbind.

– Det er et av innspillene vi har fått fra ansatte. Ordet som går igjen er at det skal være kontroll. Samtidig kan hansker og munnbind gi en falsk trygghet, og det er viktig at man da ikke slurver med for eksempel håndvask, sier Jacobsen til TV 2.

Fagforbundet ser for seg at det kan tapes opp rundt arbeidsplasser og vasker.

– Det må kunne gis klare beskjeder til kundene. Det blir en begrensning på hvor mange det kan være i lokale samtidig, sier Jacobsen.

I tillegg vil frisørene bare ha en kunde de skal behandle samtidig.

Usikkert hvem som skal jobbe

Det blir også færre ansatte i salongene, enn hva man er vant til. Et spørsmål er nå hvem som skal tilbake i arbeid først.

– Alle vil jo ikke kunne være på jobb fordi man må ha større avstand, sier Jacobsen.

Det er ikke avklart om de med lengst ansiennitet skal først tilbake eller om alle ansatte kan dele arbeidet og eventuelt være permittert i 50 prosent.