– Det smalt plutselig i katteluka, og Amy kom hylende inn. Hun var kliss våt fra topp til tå, sier Charlotte Skontorp (37) til TV 2.

Lørdag ble den syv måneder gamle katten hennes dynket i diesel da hun var ute på Tolvsrød i Tønsberg.

Det var Tønsbergs Blad som først omtalte saken.

– Jeg tenkte bare: «Åh, nei, ikke nå igjen» . Vi måtte dusje henne fem ganger med Zalo og kattesjampo for å få det vekk fra pelsen. Fortsatt lukter det noen steder, sier Skontorp.

Døde etter dieseldynking

I fjor ble den andre katten hennes, Stella, funnet dynket i diesel av en nabo. Bare noen dager senere døde katten.

ANMELDER: Charlotte Skontorp sier at hun mandag anmelder hendelsen til politiet. Foto: Charlotte Skontorp

Fordi Stella var så våt, kjente naboen henne ikke igjen, og tok henne med til dyrlegen.

– Vi trodde hun skulle dø flere ganger i løpet av natten. Dagen etter kjørte vi henne til Dyrehospitalet i Oslo, hvor hun ble værende de neste dagene, før hun sovnet inn der, forteller Skontorp.

Hun sier at det foreløpig ser ut til å gå bra med Amy, som har begynt å spise og drikke igjen.

– Hvis dette bare hadde skjedd én gang, hadde jeg tenkt at det var et uhell. Nå som det har skjedd to ganger, så er det vanskelig å ikke tenke at det er noen som har gjort dette med vilje. Jeg skjønner ikke at noen kan være så onde mot et lite, uskyldig dyr, sier Skontorp.

Anmelder saken

Hun sier at mannen og barna har syklet rundt i nabolaget for å se om de finner oljesøk eller åpne fat med diesel.

– De har ikke funnet noe, og diesel er jo en lukt kattene ikke liker. Jeg kan ikke forestille meg at kattene har ramlet nedi noe fat, akkurat, sier hun.

Mandag skal hun anmelde saken til politiet.

– Vi ber om at folk er observante dersom noen kommer hjem og lukter diesel. Den lukta er ikke så lett å skjule, sier hun.