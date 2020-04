I spalten "Bilen Min" har Broom.no-leserne mulighet til å fortelle litt om sin egen eller sine egne biler, og litt om sin bilinteresse.

Denne gangen skal det handle om en mann du har møtt her på Broom tidligere også – en bilentusiast av de virkelig sjeldne.

Sjelden er forresten ikke ordet de fleste av oss vil bruke om bilen hans. Roy Lauritsen fra Bodø har nemlig lagt sin elsk på noe så hverdagslig som Ford Mondeo!

Han har eid en rekke eksemplarer av denne bilen, nå senest en 2015-modell. Og den er ikke heeelt som da den forlot fabrikken!

Bilen:

Merke, modell: 2015-modell Ford Mondeo 2,0 180 hk med powershift.

Hvor lenge har du eid den? Litt over 2 år.

Hva har du gjort med den? Jeg har montert frontspoiler og frontleppe med struts, takspoiler bak, sideskjørt, underglow-lys, byttet grill i front til bikubegrill. Dessuten nye 20" felger 245/30-20 med blå spikes, plastdippet alt av kromlister i bilen i en meget pen blåfarge, montert svarte vindavvisere og lakkert motordeksler under panseret. Har også tegnet og fått laget en egenprodusert panserholder til bilen, med bilens navn som er Blue hunter. Det er det jeg kommer på i farten av jeg har gjort med bilen.

Ingen tvil: Dette er ikke en helt vanlig Ford Mondeo lenger! Foto: Privat.

Liker best med bilen: Absolutt alt!

Liker minst med bilen: Det er ingen ting å mislike, jeg bare elsker bilen min.

Beste opplevelse med bilen: Har fått lov til å bygge opp bilen fra orginal tilstand, til slik den er i dag.

Framtidsplaner for bilen: Jeg skal bytte ut baklyktene til custom-lykter, bytte ut de ovale grøftelysene til nyere stylinglykter, jeg skal lakkere eller foliere takrails i svart, montere neonlys i alle fire hjulbuer, som lyser opp felgene. Vurdererer også å montere airlift på bilen, om ikke så blir det litt mer senk på den.

Drømmebil: Har allerede fått drømmebilen i mitt eie.

Annet: Å få ferdigstilt bilen til bilshow og motortreff i håp om å vinne flere pokaler og premier.

Du klarer kanskje å gjette hva Roy har tatovert på armen sin?

I utgangspunktet et veldig vanlig syn på norske veier, men det var før Roy satte i gang. Foto: Privat.

Eieren:

Navn: Roy Lauritsen.

Alder: 44 år.

Bosted: Bodø.

Her er det gjort ting også under panseret. Foto: Privat.

Litt om meg selv: Jeg er en mann på 44 år som i alle år har vært svært bilinteressert, har de siste 20 årene drevet med ombygging av bilene mine, for å få dem slik jeg ønsker å ha dem.

Jeg har bygget om alle fem generasjoner Mondeo som jeg har hatt i mitt eie. Jeg drar også rundt om i landet og stiller ut bilen. I fjor startet jeg opp en landsdekkende bilklubb med navnet Street Crew Norway. Vi tar imot alle typer biler og bilmerker og drar rundt sammen på biltreff, for å vise bilene våre til publikum og til andre bilklubber.

Her er super-entusiasten med bilen han eide sist vi møtte Roy her på Broom. Foto: Privat.

Etter vi fikk over 20 samarbeidspartnere som gir våre medlemmer flotte rabatter, har vi hver dag en økning i medlemstall. Vi har et stort spekter av kjøretøy i bilklubben vår. Alt fra opprånet Volvo 240, BMW-er, Nissan Skyline GT-R, Toyota Avensis, Ford Focus RS, Ford Focus ST, Subaru Impreza, Saab +++. Her er alle biler velkommen!

Jeg har laget en egen hjemmeside til klubben, der jeg legger ut bilder av medlemmenes kjøretøy, info om våre samarbeidspartnere etc.

Vi søker også biler som er sjeldne, spesielle og/eller godt anerkjente i bilmiljøet. Slik som drifting/stance og showbiler. Biler som skiller seg ut fra mengden, har motor å skryte av, bra utseende, kjente gatebiler, amcars og veteranbiler.

Blue hunter, er navnet Roy har gitt bilen sin. Blåfargen går igjen på mange detaljer her. Foto: Privat.

