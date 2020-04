Sykkelstjernen var langt nede: – Jeg hadde klinisk depresjon

Den britiske sykkelstjernen snakker ut i et åpenhjertig intervju med The Times.

Det har vært noen tunge år for 34-åringen, som blant annet forteller at han har strevd med klinisk depresjon – som han fikk påvist i 2018.

– Jeg har kjempet ganske hardt med klinisk depresjon, sier Cavendish.

I samme periode har briten i tillegg kjempet mot et virus i kroppen.

Viruset kalles for Epstein-Barr og er en type herpesvirus som blant annet fører til tretthet, utslett, og hovne kjertler.

– Det var mørkt

– Jeg tok ingen medikamenter, men jeg fikk hjelp. Det var mørkt, men nå er jeg på den andre siden. Vel, så mye jeg kan være. Jeg tror jeg har kommet meg ut av det, sier Cavendish.

En gevinst i det hele er at 34-åringen får tilbringe mye tid sammen med sin familie, grunnet det vedvarende koronaviruset.

– Det kunne vært lett for meg å gå gjennom karrieren og bare se barna når de er tenåringer. Så det å kunne å kunne gjøre det som mødre og fedre gjør, det gjør meg lykkelig. Det holder meg supermotivert og tilregnelig, antar jeg, påpeker briten.

TV 2s sykkelekspert, Mads Kaggestad, roser Cavendishs åpenhet.

Mads Kaggestad setter pris på Cavendishs åpenhet. Foto: Heiko Junge

– Det at utøvere sliter med depresjon er ikke noe å skamme seg over. Jo mer man snakker om det jo bedre er det, særlig fordi han er et forbilde. Det viser at også suksessrike mennesker kan ha tøffer perioder. Det blir et voldsomt press. Han har sikkert mye dårlig samvittighet fordi han ikke leverer for laget, han reiser mye og presser kroppen for hardt. Da er det lett å bli sårbar for depresjon, sier Kaggestad.

I 2019 ble Cavendish klarert for viruset, som har gjort at han har fått gjennomført ti sykkelritt denne sesongen. 34-åringen deltok i både Tour of Saudi Arabia og UAE-touren – hvor han spilte en birolle.

Gjenforent med galmesjefen

I oktober 2019 signerte Cavendish under på en avtale med Bahrain-McLaren, hvor han fikk Rod Ellingworth som sjef – noe Cavendish har vært strålende fornøyd med. Ellingworth har nemlig trent Cavendish tidligere, som trener for britisk sykling.

– Rod (Ellingworth journ.anm) har en utrolig evne til å lede mennesker og forstå hva som får dem til å tikke. Hvis han hadde sagt som sjefen min tidligere «Du trenger å hoppe». Da ville jeg sagt «Hvor høyt?». Det er fint å vite at han ikke bare får deg til å hoppe for egoet hans. Han har en genuin grunn til å hjelpe meg. Jeg har vært steder der de bare sier «hopp», bare fordi de kan, sier Cavendish