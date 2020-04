Det var ved 19.30-tiden fredag kveld at politiet rykket ut til et boligområde i Sandnes, etter å ha mottatt melding om at noen hadde avfyrt et skudd i luften.

Da politiet kom til stedet, skal en mann i 50-årene ha skutt mot politiet.

Skutt av politiet

Det endte da med at politiet skjøt tilbake, og traff mannen.

Mannen i 50-årene ble sendt til sykehus med skuddskader, og ble siktet i saken.

Mandag opplyser politiet i Sør-Vest at mannen er siktet for drapsforsøk mot flere polititjenestemenn, og vil bli fremstilt for varetektsfengsling mandag.

Utvider siktelsen

Siktede er utenfor livsfare, og vil trolig bli utskrevet fra sykehuset mandag.

Det er Agder politidistrikt som etterforsker saken mot mannen, mens det er Spesialenheten for politisaker som etterforsker politiets handlemåte.

– Vi har utvidet siktelsen fra uforsiktig omgang med skytevåpen til drapsforsøk mot flere polititjenestemenn, samt oppbevaring av en stor mengde våpen og ammunisjon, sier seksjonsleder påtale i Agder politidistrikt, Cecilie Pedersen Hille.