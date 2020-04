Det skriver Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding mandag.

– Siktelsen utvides til også å gjelde besittelse av narkotika og brudd på ulovlig oppbevaring av våpen på offentlig sted, sier Christine Kleppa, politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt.

De to mennene, i 20- og 30-årene er fra før siktet for drapsforsøk. Tirsdag fremstilles begge for varetektsfengsling i Jæren tingrett.

Behandlet for stikkskader

Det var klokken 19.23 på søndag at politiet mottok melding om hendelsen. En mann (19) ble fraktet med luftambulanse til Stavanger Universitetssykehus med stikkskader.

Sykehuset gir ikke ut informasjon om helsetilstand. Dermed er fornærmedes tilstand ikke kjent, men politiadvokat Kleppa sier at mannen er behandlet for stikkskader i overkroppen.

SØR-VEST: Politiadvokat Christine Kleppa ved Sør-Vest politidistrikt. Foto: Gunnar Ringen Johansen/TV 2

– Den fornærmede er avhørt og vil bli avhørt ytterligere i løpet av mandagen, sier hun.

Sent søndag kveld jobbet politiet med etterforskning på flere steder på Jæren. Mandag fortsetter den taktiske og tekniske etterforskingen.

Utelukker ikke nye pågripelser

Kleppa opplyser også om at de har foretatt flere vitneavhør, og at politiet nå jobber med å få oversikt over hendelsesforløpet.

Politiet utelukker ikke at det kan komme flere pågripelser.

– Dette ønsker jeg ikke å gå mer inn på nå av etterforskningsmessige hensyn, sier Kleppa.

Både den fornærmede mannen og de to siktede er utenlandske statsborgere.