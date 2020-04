– Jeg ble dopet ned i fire uker, voldtatt og bortført til utlandet

Sangeren Aimée Anne Duffy (35), bedre kjent under artistnavnet, Duffy, åpner nå opp om de traumatiserende hendelsene som skal ha skjedd i 2010.

Artisten hadde Storbritannias mest solgte album fra 2008 og vant tre Brit Awards og en Grammy.

Nå forteller hun detaljer om den skremmende opplevelsen som førte til at hun trakk seg tilbake fra rampelyset.

Voldtatt og bortført i fire uker

Hendelsene skal ha startet da hun ble dopet ned på en restaurant, på sin egen bursdag.

«Det var bursdagen min, jeg ble dopet ned på en restaurant. Jeg ble dopet i fire uker og bortført til et fremmed land», skriver artisten i et innlegg på sin hjemmeside.

«Jeg kan ikke huske at jeg kom på flyet og kom rundt på et kjøretøy. Så ble jeg satt inn på et hotellrom og gjerningsmannen kom tilbake og voldtok meg», legger hun til.

Truet med å drepe

Artisten har nå kommer med detaljer om hendelsen i et lengre skriv, hvor hun ikke navngir gjerningsmannen. Dette kommer en måned etter at hun la ut de første detaljene på Instagram. Disse postene er nå slettet.

«Voldtekt er som levende drap, du er i live, men død. Alt jeg kan si er at det tok ekstremt lang tid, noen ganger følte jeg aldri å ende, for å gjenvinne de knuste bitene av meg», skrev hun.

Gjerningsmannen skal også ha truet med å drepe henne mens han holdt henne fanget. Hun vurderte flere ganger å rømme, men var redd for hva han ville gjøre.

«Jeg vet ikke hvordan jeg hadde styrke til å tåle de dagene. Jeg kjente tilstedeværelsen av noe som hjalp meg å holde meg i live.», skriver hun.

Turte ikke gå til politiet

35-åringen forklarer at hun fløy tilbake til Storbritannia med gjerningsmannen, men «visste at livet mitt var i umiddelbar fare» fordi han fremsatte uklare trusler om å drepe henne.

«Det føltes ikke trygt å gå til politiet. Jeg følte at hvis noe gikk galt, ville jeg være død, og han ville ha drept meg. Jeg kunne ikke risikere å bli feilbehandlet, eller det ville være over nyhetene under min fare.»

Vurderte selvmord

Etterpå var sangeren utsatt for høy risiko for selvmord, avslører hun.

«Jeg ville ikke se en eneste fysisk sjel. Noen ganger flere uker om gangen, mens jeg var alene. Jeg ville ta av meg pyjamasen og kaste dem i ilden og ta på et annet sett. Håret mitt ble så flokete av at jeg ikke gredde det mens jeg sørget, så jeg klipte av alt sammen.»

«Når jeg gjemte meg, og ikke snakket, tillot jeg voldtekten å bli en ledsager.»