Cannabis-pasienter nektes medisin i Norge: – Helse over politikk bør være en selvfølge i denne krisen

For Vollstad har det vært en vanskelig avgjørelse å stå frem i denne saken med fullt navn og bilde ettersom cannabisbrukere ofte blir stigmatisert. Hun velger likevel å stå frem i håp om at regjeringen skal begynne å se hennes pasientgruppe.

Det anslås at omkring 700 norske pasienter henter medisinen sin fra Nederland, Tyskland eller Danmark.

Krever krisetiltak

Flere organisasjoner som jobber med medisinsk cannabis har vært forkjempere for at det må etableres et krisetiltak for cannabispasienter i Norge. Blant de er Pasientforeningen for sikker cannabisbruk (PASCAN).

– Vi er dypt bekymret for helsen til våre pasienter, og vi er også bekymret for tryggheten. Når disse menneskene mister tilgangen på medisinene sine kan de bli desperate, sier Christoffer H. Rørtveit i PASCAN.

Han forteller at konsekvensen allerede er at flere pasienter føler seg tvunget til å trosse myndighetenes reiseråd og foreta en reise med høy risiko for smitte til utlandet. Andre må oppsøke det kriminelle markedet og blir eksponert for langt sterkere stoffer.

– Situasjonen er prekær. Helseministeren tvinger nå denne pasientgruppen til å bryte norsk lov for å ivareta sin egen helse. Det er nå flere pasienter som i desperasjon og på nødrett har begynt å gro sin egen medisin hjemme, sier Rørtveit, som allerede har vært i dialog med riksadvokaten om situasjonen.

Han minner også om at dette er en pasientgruppe hvor annen medisin ikke har vist seg å fungere.

– Det er åpenbart fare for liv. Mange pasienter sliter både fysisk og psykisk allerede. Med tilleggsbelastningen helseminister Høie nå påtvinger oss, frykter vi overdoser av andre farligere medisiner og selvmord blant vår pasientgruppe, sier Rørtveit.

Vil ikke endre regelverket

Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet foreslo i anbefalingen at det kunne etableres et landsdekkende tilbud for pasienter som har fått forskrevet cannabis i utlandet ved Smerteklinikken på Ullevål. Her kunne pasientene få konsultasjoner og i første omgang videreført behandling fra utlandet innenfor norsk regelverk.

I notatet anbefalte de at utenlandske resepter på narkotiske legemidler skulle godkjennes på norske apotek for å redusere risikoen for helseskade i overgangsperioden.

Helse- og omsorgdepartementet har forståelse for at det er en vanskelig tid for denne pasientgruppen, men har likevel valgt å avvise anbefalingen.

– Det er flere grunner til at vi ikke endrer regelverket. Dersom vi gjør de foreslåtte endringene, vil det innebære at vi legger til rette for bruk av produkter som regjeringen mener at befolkningen ikke skal ha tilgang til, med mindre det er gjennom spesialisthelsetjenesten. En slik midlertidig ordning kan skape forventning om permanente endringer på sikt, sier Inger Klippen (H), statssekretær for Bent Høie (H) i Helse- og omsorgsdepartementet.

Statssekretæren viser også til at endringene som Legemiddelverket foreslår, innebærer at det også fravikes fra to ulike regelsett i EØS-lovgivningen.

Fullstendig tilsvar fra Helse- og omsorgsdepartementet – Jeg har forståelse for at pasienter som regelmessig oppsøker lege i utlandet og tar cannabisprodukter med hjem, opplever at de er i en vanskelig situasjon nå. Men uansett hvilke legemidler det gjelder, må pasientene etablere kontakt med fastlegen slik at de sikres forsvarlig helsehjelp, skriver statssekretær Inger Klippen i Helse- og omsorgsdepartementet i epost til TV 2. – Det er flere grunner til at vi ikke endrer regelverket. Legemiddelverkets forslag er et midlertidig tiltak frem til 20. april i år, frem til pasientgruppen får etablert kontakt med fastlege. Men dersom vi gjør de foreslåtte endringene, vil det innebære at vi legger til rette for bruk av produkter som regjeringen mener at befolkningen ikke skal ha tilgang til, med mindre det er gjennom spesialisthelsetjenesten. En slik midlertidig ordning kan skape forventning om permanente endringer på sikt, skriver Klippen. – De konkrete endringene som Legemiddelverket foreslår i regelverket, innebærer også at det fravikes fra to ulike regelsett i EØS-lovgivningen, både med hensyn til gyldighet av EØS-resepter og godkjenningsfritak.

– Helse over politikk

HJELP: For Vollstad og andre pasienter i lignende i situasjoner er det uforståelig at de ikke får hjelp i Norge under koronakrisen. Foto: Privat

– Vi ble veldig lettet da Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet kunne raskt presentere en god faglig løsning hvor pasientene kunne få godkjenningsfritak for medisinen i Norge mens krisen pågår. Dette hadde gitt pasientene den hjelpen de trenger, sier Christoffer H. Rørtveit i PASCAN.

Han forteller at han derfor ikke kan forstå hvorfor Helse- og omsorgsdepartementet ikke vil følge anbefalingen.

– Medisinen står på lager i norske apotek, så dette er galskap i system. Helse over politikk bør være en selvfølge i denne krisen, mener han.

Rørtveit høster støtte fra organisasjonen Normal Norge, som jobber for å fremme norske cannabisbrukere sine rettigheter i Norge.

– Krisen vi er i nå er en stor belastning for alle. At denne pasientgruppen i tillegg har mistet tilgang på medisinen sin gjør de svært sårbare, sier André Nilsen, som er styreleder i organisasjonen.

Han er spesielt bekymret for at mange av de omlag 700 pasientene kan falle tilbake til andre medikamenter.

– For mange har det vært en lang og tøff kamp å kutte ned på andre skadelige alternativer som opiater, benzodiazepiner eller alkohol. Nå føler flere seg tvunget til å begynne på disse medikamentene igjen i mangel på et alternativ, sier Nilsen.

Anbefalingen er datert 18. mars. Det har ikke kommet nye tiltak for å hjelpe pasientgruppen.