Derfor anbefaler ikke FHI hjemmelagde munnbind

Ulike land har ulike anbefalinger når det gjelder å dekke til ansiktet for å begrense smittespredning blant befolkningen.

Anbefalingen fra Verdens helseorganisasjon (WHO) går ut på at friske mennesker bare trenger å bruk maske om man passer en person med covid-19-smitte eller om man hoster og nyser.

Flere land har imidlertid innført lokale regler. I Østerrike er det nå påbudt å bruke ansiktsmasker i dagligvarebutikker og apoteker.

I Slovakia og Tsjekkia må folk ta på seg masker før de forlater sine hjem, ifølge BBC. I den tyske byen Jena er det maske-plikt i butikker og på offentlig transport.

Skal beskytte andre

Fredag kom også USAs helsemyndigheter med en ny anbefaling. Amerikanere oppfordres nå til å dekke ansiktet med en tøymaske når de ferdes blant andre.

Man skal ikke bruke en maske ment for helsepersonell. Hensikten er å beskytte andre dersom man selv er smittet.

«CDC (Centers for Disease Control and Prevention) anbefaler at ansiktet dekkes av tøy i offentlige sammenhenger hvor andre tiltak for å holde avstand er vanskelig å overholde (for eksempel i dagligvarebutikker og apoteker), spesielt i områder med betydelig smitte», heter det i anbefalingen.

CDC tilbyr også instruksjoner om hvordan man kan lage en tøymaske hjemme.

Ikke anbefalt i Norge

I Norge anbefaler ikke Folkehelseinstituttet bruk av munnbind blant folk flest, med unntak av pasienter med mistenkt eller påvist covid-19 under transport til eller fra helsetjenesten.

Forsker Petter Elstrøm i FHI understreker overfor TV 2 at det ikke er noen faglig tvil om at munnbind beskytter mot dråpesmitte. Så er spørsmålet om hvor god effekt ulike typer munnbind eller ansiktsmasker har.

Kirurgiske munnbind lages etter klare standarder for å filtrere godt nok. Hjemmelagde masker vil primært virke for å hindre at andre blir smittet dersom bæreren selv er smittet av viruset.

– Hold avstand

– Noe av grunnen til at dette kommer som råd i flere land, er at man i økende grad problematiserer det at man kan være smittsom før man får symptomer. Dette, kombinert med en befolkning som er tett på hverandre og hvor man ser at stadig flere er smittet, gjør at man i større grad tenker at dette er et fornuftig tiltak, forklarer Petter Elstrøm.

I Norge har vi ikke så mange situasjoner der folk stues sammen på tilsvarende måte.

– Selv i Oslo kan man fint unngå å være tett på hverandre. Det aller viktigste tiltaket i Norge er fortsatt at man holder god avstand til hverandre. Hvis man holder én til to meters avstand, vil effekten av hjemmelagde munnbind være svært liten, sier Elstrøm, som legger til at nordmenn har vært flinke til å følge myndighetenes retningslinjer.