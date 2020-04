Dyrene ved Bronx Zoo er alle sammen i dårlig form, og det amerikanske landbruksdepartementet tror de kan være smittet av en ansatt i dyrehagen.

Ifølge The Wildlife Conservation Society ble den fire år gamle tigeren Nadia testet for viruset etter at hun utviklet tørrhoste.

– Hun, søsteren Azul, to amurtigre og tre afrikanske løver har utviklet tørrhoste. De forventes å bli friske igjen, sier organisasjonen i en pressemelding.

– Selv om de har mistet litt av appetitten, er kattedyrene ved Bronx Zoo ved god helse, får hjelp av veterinær, og er både klare og årvåkne, fortsetter organisasjonen.

Flere av de andre kattedyrene ved Bronx Zoo, blant annet leopardene, har ikke vist symptomer til nå.

Funnene reiser på nytt spørsmålet om koronaviruset kan spres mellom dyr. Det har tidligere vært påvist koronavirus blant annet hos en hund i Hongkong. Forskerne der konkluderte med at dyr ikke kan føre viruset videre til mennesker, og at de store utbruddene rundt om i verden skyldens kontakt mennesker imellom.