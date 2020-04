Sykepleier var på jobb da tre familiemedlemmer ble lagt inn

Tolv leger er syke og én kollega har mistet livet ved Holy Name Medical Center i New Jersey, der sykepleierdirektøren Michele Acito jobber.

Hun sier til New York Times at det er vanskelig å holde motet oppe.

Hun fikk for noen dager siden en hardtslående beskjed i en allerede tung situasjon. Hennes svigermor, svigersøster og svigerbror er også lagt inn for behandling på sykehuset hun jobber på.

Feiret 89-årsdagen alene

Acitos sin svigermor fylte 89 år på torsdag. Bursdagen ble feiret i sykehussenga med fødselsdagssangen fremført av helsearbeidere som stod på gangen utenfor.

Ingen besøkende fikk lov å slippe inn, men via nettbrett fikk hun lykkeønskninger fra fra sine ni barnebarn, venner og kjente.

To dager senere sovnet hun inn.

– Du drar hjem, og dusjer det av deg. Men når familien din ligger på sykehuset, det får du ikke skrubbet vekk i dusjen, sier Acito til New York Times.

Hun forklarer at de ikke bare fungerer som pleiende, men som familie, advokat og forsørger. For de innlagte får ikke ha besøk, og den eneste kontakten de har med sine familier er via en nettbrett pakket i plast.

– Det er så mye å gjøre, men vi må aldri glemme at det er personer i sengene, og de kan ikke noe for at de er syke, sier hun.

Leger som trenger behandling

Ved sykehuset Holy Name Medical Center, som ligger på vestsiden av Hudson river med utsikt til Manhattan, ligger to leger og 150 pasienter til behandling for viruset.

Alderen på de som trenger respiratorhjelp for å puste spriker fra 19 til 90 år.

Bare det siste døgnet har 72 pasienter mistet livet etter å ha fått viruset.

Staten som grenser til USAs verst rammede by, New York, har de siste dagene opplevd en markant økning antall pleietrengende og koronasyke. New Jersey huser over åtte millioner borgere.

DØDSFALL: Ved Wyckoff sykehus i New York lå flere avdøde koronapasienter langs gangen. Foto: Handout

Fredag uttalte statens guvernør at de lå en uke bak New York, noe som tyder på at det massive trykket vil vedvare, og at toppen ikke er nådd.

Det jobbes på spreng med å gjøre sykehuskafeterier om til lokaler for intensivpasienter. Respirator-kapasiteten er sprengt, og én av tre innlagte på sykehuset behandles for koronavirus.

Kode blå!

Ved et annet sykehus, dette i bydelen Brooklyn i New York, er dagene tunge, og tempoet høyt.

New York Times beskriver en natten utenom det vanlige ved sykehuset. Pasient etter pasient har hatt behov for pusteasistanse, og med det behov for å kobles til respirator.