På grunn av koronakrisen har Cristiano Ronaldo godtatt et kraftig lønnskutt i Juventus.

Det hindrer likevel ikke den portugisiske fotballstjernen i å sette ny pengerekord.

Ifølge det anerkjente amerikanske økonomimagasinet Forbes' prognose kommer Cristiano Ronaldo i løpet av kalenderåret 2020 til å bli den første fotballspilleren gjennom tidene som har tjent totalt over én milliard dollar.

Tidligere er det kun tre andre idrettsstjerner som har nådd den vanvittige milepælen i amerikanske dollar. Golfspilleren Tiger Woods nådde grensen i 2009, bokseren Floyd Mayweather i 2017, og basketprofilen Michael Jordan i år 2015 – lenge etter at han hadde avsluttet sin aktive karriere, skriver Aftonbladet.

Forbes opplyser at Ronaldo til tross for koronakrisen kommer til å tjene 90 millioner dollar inneværende år, og at han i løpet av 2020 vil sprenge milliardgrensen og trygt kan kalle seg dollarmilliardær i samlede inntekter totalt i karrieren. Én milliard dollar tilsvarer forresten 10,6 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

Enorme kommersielle inntekter

Årsaken til den himmelske lønnen er Ronaldos kommersielle avtaler. 31-åringen håver inn over 460 millioner kroner årlig på ulike reklameoppdrag, og har dessuten signert en svær lukrative avtale med utstyrsgiganten Nike. Ronaldo eier i tillegg merkevarene til sine egne kolleksjoner «CR7» innen undertøy, parfyme og sportsko.

Da det nylig ble kjent at Juventus-stjernene gikk ned i lønn på grunn av konsekvensene av spredningen av koronaviruset, ble det meddelt at Ronaldos faste årslønn i Serie A-giganten lå på rundt 304 millioner norske kroner.

Fotballstjernen tjener imidlertid betydelig mer enn det samlet sett. Ifjor dro han inn nesten det dobbelte på grunn av ulike bonusordninger i kontrakten, opplyser Forbes.

Håver inn penger for Juventus

Juventus opplevde en kraftig økonomisk vekst etter signeringen av Ronaldo. 24 timer etter at portugiseren signerte for klubben sommeren 2018 økte klubbens følgere med to millioner, og har i løpet av de siste to årene økt med 40 prosent.

I tillegg solgte Juventus over én million Juventus-drakter med Ronaldos navn på ryggen i stjernens første sesong i klubben, noe som førte til en økning på 58 prosent i offisielle inntekter fra supportereffekter.

Ronaldo, som altså innen utgangen til 2020 kan kalle seg dollarmillardær, gir store summer til ulike veldedighetsprosjekt. Nylig donerte han over 20 millioner kroner til et sykehus i Portugal.

Juventus skriver i en epost til Forbes at de av prinsipp aldri kommenterer spillernes individuelle lønnsavtaler.