I helgen har leger og sykepleiere i Stockholm holdt pusten. Ville systemet kollapse under vekten av koronapasientene?

Norske Heidi Stensmyren, som er lege ved Danderyd-sykehuset i Stockholm og president i den svenske legeforeningen, forteller at det har vært nære på.

– Men vi må prioritere veldig hardt. Vi må av og til prioritere hvem som skal få intensivbehandling og det er veldig, veldig tøft.

– Kan bli mye verre

Skrekkscenariene, der legene må velge hvem av pasientene som skal få leve og hvem som skal dø, har vært en realitet i Italia i flere uker. Men nå er altså vårt naboland Sverige i ferd med å komme i en liknende situasjon.

– Ja, allerede nå foregår en tøff prioritering om hvem som skal få intensivbehandling, hvem som ikke har nytte av det og hvem vi ikke har mulighet til å gi intensivpleie, forteller Stensmyren til TV2.

– Vi er urolige for at situasjonen kan bli enda verre.

Liberalt smittevernregime

Sverige har så langt lagt seg på en langt mildere linje enn de fleste andre land i verden når det gjelder hva slags restriktive tiltak befolkningen utsettes for.

I vårt naboland er skolene fortsatt åpne, det bedrives lagidrett og de fleste serveringssteder opererer nesten som før.

Både den svenske sykepleierforeningen og legeforeningen støtter sine egne myndigheter i at smitteverntiltakene ikke har vært tøffere.

Tillitsvalgt Lotta Dickman i Det svenske sykepleierforbundet støtter myndighetenes milde tiltak for å hindre smitte. Foto: Aage Aune, TV2.

– Folk følger retningslinjene. Vi holder avstand til hverandre og vi blir hjemme hvis vi er syke. Hadde dette vært nedskrevet i lov, hadde folk brutt loven, tror Lotta Dickman som er tillitsvalgt i det svenske sykepleierforbundet.

Men også hun forteller om en hverdag som sliter hardt på helsearbeiderne.

– Det blir tøffere for hver dag som går. Det er hardt arbeid og pasientene som kommer inn er kjempesyke. Det blir veldig mye å gjøre med hver enkelt pasient, sier hun til TV2.

Enorme mørketall

Stensmyren i legeforeningen mener hovedproblemet er at så få svensker blir testet for viruset. I Sverige foretar man for eksempel ikke tester av helsepersonell, selv om de har symptomer.

Derfor stemmer ikke de offisielle smittetallene, som søndag lå på litt under 7000, med virkeligheten.

– Det er enorme mørketall. De er store som et isfjell. Man kan jo bare gjette, men det er sikkert snakk om 10 ganger flere syke enn dem som har testet positivt.

Akutt utstyrsmangel

Et feltsykehus fra det svenske forsvaret er blitt satt opp på et messeområde sør for Stockholm, og dette skal etter planen åpne mandag morgen.

Men hovedproblemet i helsevesenet nå er ikke sengeplasser, sier Stensmyren. Dem er det nok av. Problemet er for få hender og en akutt mangel på smittevernutstyr.

– Kanskje har vi nok til de neste 24 timene. Får vi ikke nye leveranser av beskyttelsesutstyr, så kommer vi til å gå tom på en del avdelinger. Vi er helt avhengig av nye leveranser, sier legen til TV2.