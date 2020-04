Solbakken forteller alt om Guardiola-krangelen: – Det klikket for meg

SE VIDEO: Ståle Solbakken om krangelen med Pep Guardiola og om fredspipen de senere røykte

Bildene gikk verden rundt da Ståle Solbakken og Pep Guardiola røk i tottene på hverandre i 2010. De to kamphanene måtte skilles av Sergio Busquets som gikk mellom dem.

Under søndagens Premier League-sending forteller Solbakken om bakgrunnen for krangelen.

København hadde tapt den første gruppespill-kampen mot Barcelona 2-0 i Spania. I løpet av kampen hadde Barca-keeper José Pinto plystret så høyt han kunne idet FCK-spiller Cesar Santin var alene gjennom. Solbakkens spiss trodde dommeren blåste for offside og stoppet opp.

– Dette var tydeligvis noe Pinto hadde gjort mange ganger, siden hele benken til Barcelona reiste seg og lo av situasjonen. Etter kampen var Cesar i kjelleren, så jeg sa noe sånt som at Barcelona var et råttent egg i kurven, eller noe i den retningen, sier Solbakken.

Guardiola hadde fått med seg kommentaren

To uker etterpå møttes lagene på ny. Denne gangen i København.

– Jeg skjønner med en gang at det er noe galt, siden jeg kommer samtidig som Guardiola og han vil såvidt ta meg i hånda. Da sa jeg til Bård Wiggen (FCK-assistenten) at vi har gjort noe riktig, siden her er det følelser, sier Solbakken.

– Vi spiller vår livs kamp og den ender 1-1. Spillerne våre jubler som om de har vunnet VM. Så går jeg for å takke Guardiola for kampen og han sier til meg «Now you can go to the fucking UEFA and complain about the match.» Så jeg prøver å forklare ham situasjonen stille og rolig, men da vi nærmer oss tunnelen klarer jeg ikke mer. Da klikket det for meg. Jeg husker ikke hva jeg sa, men det var iallfall ikke veldig pent, innrømmer FCK-treneren.

Fredspipe i Tyskland

15 måneder senere var Ståle Solbakken blitt trener i tyske Köln og da Barcelona skulle spille mot Bayer Leverkusen lå de på hotell i Köln.

Det fikk Solbakken til å sende en SMS til den spanske treneren hvor han spurte om det var mulig at de kunne møtes etter kampen.

– Han svarte at vi kunne møtes på tirsdag, ettersom Barcelona skulle spille kamp onsdag.

På vei mot hotellet får Solbakken og Bård Wiggen beskjed fra en i Barca-leiren om at møtet måtte utsettes til etter kampen på onsdag. Det hadde skjedd noe som Guardiola måtte ta seg av. Videre fikk de beskjed om at billetter lå klar til dem på stadion og at Guardiola ville komme og møte dem på hotellet etter kampen.