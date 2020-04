PL-kapteinene om forslaget om lønnskutt: – Motbydelig!

Det melder flere engelske aviser, deriblant The Daily Mail og The Mirror.

Stjernene i Premier League skal være rasende over forslaget om at de må akseptere et lønnskutt på 30 prosent, som er foreslått av Premier League.

I sin egen WhatsApp-gruppe har de 20 ulike kapteinene gjort det klart at de står samlet mot å godta forslaget. En kaptein beskriver forslaget om å godta lønnskuttet som «motbydelig», skriver The Daily Mirror.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen skjønner spillernes frustrasjon.

– Dette kommer dette til å bli en debatt som levere videre. Dersom noen spillere velger å gå ned i lønn, så må man applaudere det, og de som ikke ønsker det, må få lov til det. Det er jo ikke slik at det er fotballspillerne som skal redde resten av Storbritannia økonomisk. Dette er ikke alltid så svart hvitt som det virker som. Mange Premier League-spillere kommer jo fra andre land, og de har sine egne familier de vil støtte og byer i egne hjemland som trenger penger, og som de setter høyere på sin prioriteringsliste enn å støtte Storbritannia, sier Mathisen.

Ifølge The Mirror skal Premier League-spillerne være klar til å bidra økonomisk for å bekjempe koronaviruset globalt, men ønsker å donere penger til veldedighet fremfor å hjelpe allerede rike klubber og klubbeiere.

De skal også ha reagert kraftig på at enkelte klubbledere prøver å presse spillerne til å skrive under på nye kontrakter der lønnen allerede er kuttet med 30 prosent.

Kapteinene rapporteres samtidig å være rasende for at de av helsemyndigheter og fotballeksperter nærmest er blitt gjort til syndebukker og skurker i media under koronakrisen, samtidig som de på det private plan har jobbet med å opprette egne økonomiske bidrag for å bidra til bekjempelsen av viruset.

– Forskjellig fra person til person

Spillerforeningen har støttet Premier League-stjernene i å gå mot forslaget om lønnskutt. I en pressemelding lørdag beskrev PFA det hele som ulogisk.

PFA viste til at et lønnskutt på 30 prosent vil utgjøre 500 millioner pund (6,4 milliarder kroner) over en 12 måneders periode, og at dette vil koste myndighetene 2,5 milliarder kroner i skatteinntekter.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen har forståelse for at spillerne vegrer seg for å godta et lønnskutt på 30 prosent sånn helt uten videre.

– Det er veldig flott når spillere selv tar initiativ og donerer bort deler av lønnen sin til veldedige organisasjoner og arbeidsplasser som er avhengig av det. Men dette med lønn og økonomi er alltid vanskelig. I Premier League er det nok slik at det er forskjellig fra person til person, og fra spillergruppe til spillergruppe, poengterer Mathisen, og legger til: