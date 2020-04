– Vi har nå fått løs vogntoget, og kolonnen er på vei nordover. Det er uvisst når veien kan åpnes, sier trafikkoperatør Grethe Turmo Hatten til NTB klokka 17.35.

Vegtrafikksentralen vil ta en vurdering klokka 18.30 om veien kan gjenåpnes for kolonnekjøring. Det er vanskelig værforhold på stedet.

Stengingen medfører at kjøreturen mellom Alta og Tromsø får en omvei via Finland på 25 mil.

Finland har stengt grensa, men gjør unntak for godstrafikk, egne borgere og EØS-borgere på gjennomreise. Det innebærer at det er mulig å kjøre fra Finnmark til resten av Norge via Finland.

(©NTB)