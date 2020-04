I tre uker var de uvitende på havet: – Det som møtte oss var et Norge snudd på hodet

Den 15. februar seilte samboerne Joar Osen (58) og Inger-Elise Øvrehus (48) fra havna i Gran Canaria i retning Karibien. I tre uker skulle de være på åpent hav uten informasjon fra omverden.

Paret, som kommer fra Trondheim, seilte med Magne Øvrehus (73), faren til Inger-Elise. Det eneste av kommunikasjon var en satelitt-telefon som sendte koordinater til barna om at alt sto bra til på havet.

Ute på det blå hav satt samboerparet og ante fred og ingen fare.

Da de kom frem tre uker senere på den karibiske øya Antigua var verden blitt dramatisk forandret av korona-krisen.

De fikk ikke koblet seg på ordentlig internett før den 18. mars. Da var Norge snudd på hodet av korona-tiltak.

Det var Adresseavisen som først omtalte saken.

JOBB: Magne Øvrehus og Joar Osen var i tre uker uten land sikte. Foto: privat

For i mellomtiden hadde regjeringen og Erna Solberg innført de mest dramatiske tiltakene i fredstid. Alle skoler ble stengt, gatene ble tomme, samlinger ble ulovlig og flere tusener ble permittert.

– Det var ikke tegn på at det skulle bli slik i det hele tatt. Vi så veldig frem til at vi skulle på seiltur. Alt var bare bra, og koronaviruset var ikke et tema. På det tidspunktet vi la ut fra havn var det snakk om et influensavirus som rammet Kina og Italia, sier samboerparet til TV 2.

Kom i land til en forvridd verden

De så land for første gang den 8. mars. Den 18. mars fikk paret internett for første gang. På den dagen de fikk internett, hadde Norge gått inn i sin femte dag med tiltak. Restauranter, idrettsarrangementer og utelivet var stengt. På internett fikk paret se en ny verden.

– Vi satt på en liten øy i Karibien og skjønte ingenting. Det som møtte oss var en verden som hadde blitt snudd opp ned på grunn av koronaviruset. Den var ikke slik da vi forlot havna. I tillegg hadde Jahn Teigen gått bort, sier ekteparet til TV 2.

IDYLL: Joar Osen og svigerfar på båten som tok dem fra Gran Canaria til Karibien, en tur som ble alt annet enn idyll og kos. Foto: Privat

– Helt surrealistisk

Begge to jobber som lærere på en videregående skole. Det som ventet dem var meldinger fra kolleger om at det var full permittering rundt om i landet.

– Jeg husker veldig godt hvor bekymra vi ble da fikk ordentlig internett første gang. Jeg fikk en melding av en kollega som sa til meg vi ikke skulle jobbe fra skolen lenger, men at alle var i hjemmekontor. Det hele var helt uvirkelig og surrealistisk, sier Osen om sitt første møte med omverden etter flere uker uten kontakt med internett.

I media var nyhetene fra Kina og Italia byttet ut med oppslag om antall dødstall i Norge.

– Det var som om vi fikk en slags fornektelse av det hele fordi det var så uvirkelig. Egentlig hadde vi planer om å kose oss på øyhopping, men det ble bare synd. Vi begynte med en gang å tenke på hvordan vi skulle komme oss hjem til familien, forklarer de to seilerne.