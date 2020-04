– Det er lett å sitte i skauen og skjelle ut byfolk

Lørdag publiserte Dagbladet en artikkel om store folkemengder på Grünerløkka , med tittelen «Stappfullt i Oslo: – Folk gir faen».

Mange tok til sosiale medier for å uttrykke sin avsky til de store folkemengdene i byen og ba folk holde seg unna andre.

Nå reagerer flere som er bosatt på Grünerløkka .

– Det var en del folk der, det er jo Grunerløkka. Vi bor tett. Men alle tok hensyn og holdt avstand, sier Jenny Skravdal.

Rolig dag på Grünerløkka

Grünerløkka er et av områdene i Norge med størst befolkningstetthet. Runar Skjerven Eggesvik mener derfor det er helt naturlig at det er en del folk i området.

– Markveien er den mest trafikkerte gangveien i hele landet. Det var en del folk der, men ikke så mange som det vanligvis er, sier Eggesvik.

Dagbladet har fått kritikk for bildet som ble publisert lørdag, og beskyldt for å bruke zoom for å skape et inntrykk av at folk gikk tettere enn det de i virkeligheten gjorde. Avisens sjefredaktør rykket søndag ut og avviste anklagene.

Eggesvik var på tur med sønnen i området lørdag formiddag og reagerte ikke på at det var mer folk enn vanlig. Tvert i mot synes han det var en rolig dag på Grünerløkka og opplevde at folk tok ansvar for å holde avstand.

– Viktig å gå ut

Lederen av Grünerløkka bydelsutvalg, Geir Storli Jensen, synes det har blitt overdrevent mye oppmerksomhet rundt Grünerløkka.

TRAVEL GATE: Dette er en av Norges travleste gågater, og det var en del folk lørdag formiddag. Foto: Privat

– Jeg synes det virker som at alle er flinke til å ta hensyn og følger rådene om å holde avstand, sier Jensen.

Grunerløkka er ifølge Jensen den bydelen med minst grøntområde per person. Han synes derfor det er forståelig at folk oppholder seg i gatene.

– Mange bor veldig tett og i små leiligheter. Det er derfor nødvendig for folk å ta seg en tur ut og få litt luft. Det viktige er at alle tar hensyn og at de som kan prøver å legge turen andre steder, sier Jensen.

Deler nærmiljø med 50 000

Myndighetene har gjentatte ganger oppfordret folk til å gå på tur, både i skog og mark og i byen.

– Turen bør helst ta utgangspunkt i der man bor, sier justisminister Monika Mæland på regjeringens pressekonferanse torsdag.

Det kan føre til utfordringer i områder hvor mange mennesker bor.

– Vi gikk en tur i nærmiljøet vårt, men vi deler vårt nærmiljø med 50 000 andre, sier Eggesvik.

Han forteller at det var flere av hans venner, både folk fra Oslo og andre steder i landet, som ble provosert når de så bilder av store folkemengder i Oslo.