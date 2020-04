Vatikanet legger i år flere hundre år gamle tradisjoner til side og avstår under pandemien fra å holde noen offentlige feiringer av påsken.

– Tragedien som vi opplever, fordrer at vi tar alvorlig de tingene som er alvorlige, og ikke henger oss opp i det som betyr mindre, men at vi gjenoppdager at livet ikke betyr noe dersom det ikke vies til å hjelpe andre, sa paven i sin preken.

Paven fremsto tankefull og stillferdig da han holdt sin preken med bare Vatikanets egne til stede for å redusere risikoen for smitte. Foruten pavens nærmeste medarbeidere var noen få prester, nonner og lekfolk til stede i den store Peterskirken.

Vanligvis kommer tusenvis av lokale, turister og pilegrimer med palmeblader og olivengrener til pavens utendørsmesse denne dagen.

– Kjære venner, se på de ekte heltene som kommer fram i lyset i disse dager. De er ikke berømte, rike og vellykkede, sa paven i en kommentar rettet mot den yngre befolkningen.

Heltene er i stedet de som gir av seg selv for å tjene andre, framholdt paven.

– Føl dere selv kallet til å risikere livet, sa han.

Pave Frans har fra før hyllet helsepersonell, transportarbeidere, butikkansatte og andre fordi de ofrer seg for å hjelpe andre under koronakrisen.

– La oss ikke bekymre oss over hva vi mangler, men over hva godt vi kan gjøre for andre.

(©NTB)