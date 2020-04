Viruset har overbelasta de offentlige tjenestene så mye at de er på randen av kollaps.

I Equadors største by, Guayaquil, er situasjonen så ille at de ikke vet hvordan de skal håndtere alle de døde kroppene.

Familier sier de må la døde familiemedlemmer ligge på gatene eller hjemme fordi sykehus, likhus og gravplasser ikke har kapasitet nok til å ta i mot de døde, skriver CNN, og The Guardian.

I en video nyhetsbyrået Reuters har fått tilgang til forteller Fernando Espana fra Guayaquil at de har et dødt familiemedlem liggende inne i huset. Der har det ligget i fem dager.

– Vi har prøvd å ringe politiet, og det eneste de sier til oss er at vi må vente. De jobber med å løse dette, sier Fernando Espana til nyhetsbyrået.

For å fjerne lukten fra liket har familien satt opp en vifte som blåser vekk lukten.

– Lukten er for mye. Det er lukten fra den døde kroppen som ingen kan ta vare på, sier Espanas nabo i den samme videoen.

– Dette er realiteten

CNN skriver at det er usikkert hvor mange av de døde som har dødd av koronaviruset.

ETTERLATT: To personer ser på en kiste som har blitt satt utenfor huset. Foto: Edison Choco

Byens egen ordfører, Cynthia Viteri skriver i en twittermelding at det som skjer i byen er brutale virkeligheten.

– De vil ikke samle opp likene som har dødd hjemme på grunn av Covid-19. De er forlatt på gatene, fortauet og i hjemmene. Hva skjer i Guayaquil? Sannheten, skriver ordføreren i en Twittermelding.

– Myndighetene etterlater oss for å dø

I et intervju med The Gurdian forteller Eduardo Javier Barrezueta Chávez om den samme situasjonen som Espana.

Faren til Chávez døde i hjemmet sitt. I tre dager har liket av faren ligget død i en kiste på stuegulvet. i 72 timer har sønnen prøvd å få myndighetene til å hente liket av faren, uten hell.

– Myndighetene har bare etterlatt oss for å dø, sier han til The Guardian.

AVDØD: To helsearbeidere frakter en død kropp inn i et fryselager fredag. Foto: Reuters / . Vicente Gaibor del Pino / NTB scanpix

Ifølge en lokal avis, Expresso, har en rapport slått fast at dette bare er begynnelsen, Ifølge avisen mener myndighetene i Equador at provinsen kan forvente over 3.500 døde mennesker de kommende månedene.

Samlet 300 kropper fra hjem

Equador er et av de landene som er hardest rammet av viruset i Sør-Amerika, kun Chile og Brasil har flere smittede, ifølge Warldometers.

Av totalt 172 døde i landet, er det verst i provinsen Guayas, hvor Guyaquil ligger. Over 100 av de døde kommer fra denne byen.

Nasjonale tall viser at myndighetene i Equador har samlet mer enn 300 døde kropper fra private hjem, skriver CNN.

Måtte stenge begravelsesbyrået

Fernando Jiménez i byen driver til vanlig et begravelsesbyrå. I situasjonen som har oppstått måtte han stenge fordi det var umulig å sikre gravplassene.

– Det var så mye krav om nødhjelp at vi ikke klarte lenger. Situasjonen er helt ute av kontroll, sier eieren av det lokale begravelsesbyrået.