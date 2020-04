Onsdag åpnet Helsedirektoratet for at det igjen kan drives organisert trening, men innenfor de strenge smittevernrådene helsemyndighetene har gitt.

Likevel valgte Bergen kommune å vente med å åpne opp for trening i små grupper for å få klarhet i hva direktoratet mente.

Må følge retningslinjene

Søndag åpnet kommunen utendørsanleggene for organisert trening. Det innebærer at den tildelte treningstiden igjen kan brukes av idrettslagene.

– Jeg har stor tro på at våre idrettslag forvalter den på en veldig god måte. Det er samtidig viktig for meg å si at for at anleggene skal forbli åpne, er det en forutsetning at alle klarer å rette seg etter retningslinjene som nå gjelder, sier byrådsleder Roger Valhammer i pressemeldigen fra Bergen kommune.

Svømmehallene holdes fortsatt stengt. Det samme gjelder innendørsanleggene bortsett fra Leikvanghallen og Høiehallen.

Selv ansvarlige

Smittevernreglene innebærer at maksimalt fem personer skal trene sammen, og at de skal holde minst to meters avstand. Deltakerne kan heller ikke berøre samme gjenstand.

Kommunen informerer også om at klubbene og lagene selv er ansvarlig for at retningslinjene overholdes. Ved brudd på disse vil Bergen kommune vurdere forbud. Dette av smittevernhensyn.

Anleggene vil fortsatt være åpne for innbyggerne. For all aktivitet gjelder restriksjoner for å redusere smittefare.

For egenorganisert idrett og aktivitet gjelder samme regler: