Tirsdag kveld kommer en endelig beskjed fra Regjeringen om skolene vil være stengt etter påske eller ikke.

Skolene har vært stengt siden 12. mars, og er vedtatt stengt til 13. april.

Men skolebyråd i Oslo Inga Marte Thorkildsen sier til Aftenposten at de holder stengt uken etter påske uansett.

Hun sier til avisen at dette vil gjelde for hele Oslo, helt uavhengig av hvilken avgjørelse som presentert av Regjeringen tirsdag.

Thorkildsen sier at det ville skapt stor utrygghet hos mange, og at mange spørsmål da måtte bli besvart på kort tid i en periode der mange har ferie.

Har plan for oppmykning

Kunnskapsminister Guri Melby (V) torsdag til TV 2 at regjeringen jobber med et forslag hvor flest mulig kan være skole- og barnehager, samtidig som at smittevernreglene ivaretas.

Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg, som skal levere sine forslag til regjeringen førstkommende fredag.

Melby understreker at hun avventer ekspertutvalgets innspill, men skisserer flere muligheter for hvordan skolene gradvis kan åpne opp:

Det åpnes bare opp for noen klassetrinn.

Skoledagen fordeles mellom trinn, slik at ikke alle er der samtidig.

De mest sårbare barna prioriteres, og man vurderer hvilke barn som har mest behov for å fysisk være på skolen.

Klasser fordeles utover flere klasserom.

Må nå målet

Forrige uke åpnet Danmarks statsminister Mette Frederiksen opp for at landet litt etter litt vil gjenåpnes etter påskeferien.

Under en pressekonferanse tirsdag denne uken sa statsminister Erna Solberg (H) at noe lignende kan skje i Norge.

– Vurderingen er at hvis vi klarer å nå det vi sa for en uke siden, nemlig at én ikke smitter flere enn én, så vil vi være i en situasjon hvor vi kan gå over til å ha en litt mer normal hverdag for mange, men ikke for alle. Mange av de som er sårbare må fortsatt ta forholdsregler, og vi må følge smittevernregler over lang, lang tid, sier Solberg