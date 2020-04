Engelsk fotball har nå fått et nytt eksempel der stjernespillere har brutt myndighetenes oppfordring til sosial distansering på grunn av koronapandemien.

Chelseas Mason Mount fikk refs for å spille fotball i parken med Declan Rice da han skulle vært i karantene.

Aston Villas kaptein Jack Grealish oppfordret alle til å følge myndighetenes råd – før han stakk på fest og endte med å krasje luksusbilen sin.

Nå har Manchester Citys Kyle Walker (29) toppet dem begge.

The Sun har avslørt at Walker i forrige uke, sammen med en kamerat, hyret inn to eskortepiker for fest og moro i stjernens leilighet. Bare noen dager tidligere hadde han gått ut i sosiale medier og oppfordret alle til å følge myndighetenes råd om sosial distansering.

Lørdag kveld la Walker seg langflat og sendte ut en offentlig beklagelse.

– Jeg forstår at jeg som profesjonell fotballspiller har ansvar som rollemodell. Derfor vil jeg beklage til familien min, venner, fotballklubben, fans og samfunnet for å ha sviktet dem. Handlingene mine er det motsatte av hva jeg burde ha gjort, heter det i uttalelsen.

Walker risikerer nå også straff fra Manchester City for å ha ignorert helserådene. I tilfellet til Jack Grealish endte det med en bot på to millioner kroner fra Aston Villa.

City sier de er skuffet og vil komme med en reaksjon innen få dager.