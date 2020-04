– Har dårlig samvittighet

Valgkomiteen hadde i utgangspunktet vært delt mellom Abid Raja og Sveinung Rotevatn. Men siden ingen av de to ville stille mot Grande som partileder, ble hun enstemmig innstilt av en valgkomité hvor kun én av ni primært ønsket at hun skulle fortsette.

– Man skal som partileder tåle å stå i en støyt og tåle å få kritikk, selv om man både synes det er urettferdig, og selv om folk ikke har innsyn i hvilke valg som ligger bak, sier hun og fortsetter:

– Men jeg tror det er veldig viktig at du har en indre drivkraft som gjør at du tenker at dette er det verdt, fordi det du jobber med er mye større enn den dritten du må tåle. Også kommer det til et punkt der du tenker at det kanskje er noen andre som må ta den jobben videre.

– Jobbet ikke på mitt lag

Da Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen Solberg i januar, ga Grande både Sveinung Rotevatn og Abid Raja plass ved Kongens bord, mens nestlederen Ola Elvestuen røk ut – til høylytte protester fra blant andre seg selv.

I etterkant har flere medier meldt om at Rotevatn og Raja trakk seg fra lederkampen etter at de fikk ministerjobber. Men nå sier Grande at hun rett og slett ikke gadd mer.

– Hva var det du ikke gadd mer?

– Å prøve å bringe ting sammen som ikke helt jobbet på mitt lag, det må jeg innrømme. De jobbet ikke med det samme målet, nemlig å prøve å samle partiet.

– Var det Abid Raja og Sveinung Rotevatn som var grunnen til at du trakk deg, eller var det du som var problemet?

– Nei, problemet er alltid meg, fordi det er jeg som må ha motivasjonen til å prøve å bringe kreftene i partiet sammen. Og når man legger seg om kvelden og tenker at den motivasjonen har jeg ikke lenger, eller akkurat nå tror jeg ikke at det er jeg som fikser den jobben, da må man ha erkjennelse til å gi seg. Også må noen andre gjøre den jobben med å prøve å pusle det sammen til en ledelse som kan jobbe sammen, sier Grande.

– Dårlig samvittighet

Da Grande trakk seg, overtok Venstre-politiker Guri Melby jobben som kunnskapsminister, mens næringsminister Iselin Nybø fikk jobben som nummer to i regjeringen etter Erna Solberg.

TOK OVER: Venstres Guri Melby tok over som kunnskaps- og integreringsminister etter at Trine Skei Grande trakk seg. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

– Jeg har følt litt dårlig samvittighet. Spesielt for Iselin som jeg kastet inn som visestatsminister, og for Guri, som hopper inn som kunnskapsminister i et land hvor alle skolene er stengt. Jeg har hatt litt dårlig samvittighet for dem. Men jeg har følt veldig med meg selv at den avgjørelsen jeg tok var rett for meg, sier Grande.

Ny leder

Hun tror den neste partilederen er en av de Venstre-politikerne som nå sitter i regjering; Guri Melby, Iselin Nybø, Sveinung Rotevatn eller Abid Raja.

– Jeg har jobbet lenge med å prøve at det skal gro etter meg, og jeg har dyrket frem mange som kommer etter meg. Og jeg er så heldig nå at det er mange som kjenner til sentrale Venstre-folk. Også partier som er større enn Venstre har færre kjente, nasjonale fjes, sier hun.

– Når du nå sitter hjemme og ser tilbake; er du bitter?

– Nei, jeg har hatt helt fantastiske år. Jeg er ikke bitter en liten dråpe en gang. Det er veldig fantastisk å få lov til å ha sånne verv som jeg har hatt. Det er så mye jeg har fått gjort, og som hadde vært annerledes i dag hvis det ikke hadde vært for den jobben og innsatsen man la ned. Og at det er ting i samfunnet som ikke hadde vært så bra som det var nå. Det er det som gjør at man ikke er bitter for de mest tøffe stundene, sier Grande.

Presseklubben sendes hver fredag kl. 17.30 og gjennom hele helgen på TV 2 Nyhetskanalen. Du kan også se programmet når du vil gratis på TV 2 Sumo.