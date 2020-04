Drapene som rystet Leeds United: – Kampen burde aldri vært spilt

5. april 2000: Kevin Speight (40) og Christopher Loftus (37) hadde sammen med hundrevis av Leeds United-supportere tatt turen til Istanbul for å overvære semifinalen i UEFA Cupen mellom Leeds og Galatasaray.

Men det som skulle være et av klubbens største øyeblikk gjennom tidene, ble forvandlet til et mareritt. De to supporterne kom aldri hjem til familiene sine igjen.

– Kampen burde aldri vært spilt. Det var en hån mot supporterne og familiene til de avdøde at den kampen ble spilt, sier Eirik Bakke til TV 2.

Den nåværende Sogndal-treneren var 22 år gammel og hadde året før blitt hentet til Leeds United fra barndomsklubben Sogndal.

Bakke forteller videre at bussturen fra hotellet til stadion som burde tatt ti minutter tok over en time.

– Det virket ikke som om Galatasaray-supporterne brydde seg om det som hadde skjedd kvelden før. De hoppet og sang som om ingenting hadde skjedd. Det var en fiendtlig stemning på stadion, sier den tidligere midtbanekrigeren.

Kom aldri hjem til England igjen

Spight og Loftus dro sammen med flere andre til puben «James Joyce Irish Pub». Der holdt de det gående helt til Speight og Loftus sammen med rundt 20 andre dro videre til en ny pub.

Da klokken var rundt 22.30 på kvelden ble de angrepet av Galatasaray-supportere. Noen av disse hadde med seg kniver, macheter og balltrer.

– Det som hendte vil bli husket som en av de svarteste nettene i fotballhistorien, sa styreleder i Leeds United, Peter Ridsdale dagen etterpå.

Ifølge vitneforklaringer var Loftus blitt brutalt knivstukket i det politiet ankom stedet. Politiet blir også beskyldt for å ikke ha hjulpet til, men heller ha angrepet Loftus og resten av Leeds-supporterne med batong. Speight var også blitt knivstukket i kaoset.

Det var Leeds-supportere som fikk stoppet en taxi og løftet de to inn. Da taxien ankom sykehuset i Taksim i Istanbul, ble Christopher Loftus erklært død på stedet.

Leeds styreleder Peter Ridsdale stormet til sykehuset da han fikk høre om hendelsen og kort tid etter han ankom ble også Kevin Speight erklært død.

– At vi spilte kampen er det jeg angrer mest på fra karrieren

I likhet med Eirik Bakke har flere andre Leeds United-spillere uttrykt sin misnøye om at kampen ble spilt. Nigel Martyn, som var Leeds' keeper i kampen, tok til Twitter søndag formiddag.