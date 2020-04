Mannen i slutten av 50-årene skal ha skutt mot politiet før politibetjentene skjøt flere ganger mot ham. Etter hva Stavanger Aftenblad erfarer, traff minst to av skuddene ham i mageregionen.

Spesialenheten for politisaker kobles rutinemessig inn når politiet avfyrer skudd. Enheten har tre etterforskere på saken.

– Vi begynner å danne oss et bilde av hva som skjedde. Dette er en svært alvorlig hendelse som kunne fått et alvorligere utfall både for mannen og politifolkene, sier advokat Ellen Eikeseth Mjøs, som er leder av Spesialenhetens etterforskningsavdeling Vest-Norge, til Aftenbladet.

Det var ved 19.30-tiden lørdag kveld at politiet fikk melding om at det var avfyrt et skudd med våpen i luften utenfor en bolig på Dale i Sandnes kommune.

– Det gjenstår fortsatt mye etterforskning, blant annet avhør av øvrige polititjenestepersoner som var på stedet, av beboere i området og andre vitner. Det vil skje søndag og i dagene som kommer. Dessuten ønsker vi å avhøre mannen. Det har vi så langt ikke kunnet gjøre på grunn av hans helsetilstand, sier Mjøs.

