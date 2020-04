Permitterte alle ansatte – hentet dem tilbake dagen etter

– Vi klarer lett å holde to-meters-regelen

Moss og Rygge Golfklubb er klubben proffspiller Marianne Skarpnord spiller for. 34-åringen setter pris på at banene har fått lov til å åpne.

– Vi er jo kjempeheldige som har en sport som er utendørs, men det er fortsatt litt kaldt ennå, men vi kan gå ut og spille golf, sier hun.

Skarpnord mener at golf er en av idrettene hvor smittevernreglene enkelt kan overholdes.

– Vi er på veldig store områder, så vi klarer lett å holde to-meters-regelen og vi kan sikkert være ti og femten meter unna hverandre også. Jeg synes at det er veldig hyggelig for folk at de faktisk kan komme ut og kommunisere og se andre mennesker, selv om det blir litt på avstand, sier Skarpnord.

Mener golf er tryggere enn noen av turstiene i Oslo

Ola Hjort har kommet fra Oslo til Evje Golfpark for å spille. Han mener det er et tryggere alternativ enn flere turstier i hovedstaden om dagen.

– Vi kommer fra Oslo og har gått mange turer i Maridalen og oppe ved Sognsvann – der er det mye mer mennesker. Når det går fire stykker med ti minutters mellomrom, kan det ikke være noe problem i det hele tatt, så lenge vi holder avstand til de vi går sammen med, sier Hjort.

En annen besøkende, Trond Furuseth, er glad for at banen har åpnet og synes at de nye reglene fungerer.

– Jeg tenker at det er positivt, selvfølgelig, men det er klart at vi får ta de forholdsreglene som er og de synes jeg fungerer veldig greit. Vi tar ikke i noe, putter ikke i noe i koppen, men treffer koppen etter noen slag. Hvis vi ser på den gjengen jeg er ute sammen med, så bare går vi og koser oss og har det kjempekjekt, sier Furuseth.