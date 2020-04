Nå må sykehus i Stockholm prioritere hvem som skal få hjelp

Antallet koronasmittede som dør i Sverige, er langt høyere enn det myndighetene rapporterer, viser en gransking som det svenske nyhetsbyrået TT har gjennomført.

Lørdag ble det oppgitt at 373 var døde, men så mange som 750 kan være døde.

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell legger ikke skjul på at tallene som legges frem er for lave, men tror ikke at de i realiteten kan være dobbelt så høye.

– Jeg tror ikke det. Nå jobber vi mer systematisk med dette, sier han.

Denne helgen sa Tegnell i et intervju på Skavlan at Sverige kunne gjort mer i en tidligere fase av koronautbruddet, men at han ikke trodde det ville bli så ille.

Han forklarer den sene responsen med at mange ikke forsto alvoret i det som skjedde i Kina.

– Mange av oss så på det som skjedde og tenkte «det trengs kanskje ikke bli så mye mer», sa Tegnell.

Statsministeren: Vil bli tusenvis av døde

Sveriges statsminister Stefan Löfven ba fredag Sverige om å forberede seg på tusenvis av dødsfall knyttet til covid-19. Han sa at han baserer uttalelsen på spredningsmønstre i andre land.

– Vi kommer til å måtte regne antall døde i tusentall. Det er like greit at vi forbereder oss på det, sa han i et intervju med Dagens Nyheter fredag.

Statsministeren viste samtidig til at andre land har hatt raskere sykdomsutvikling og at man i Sverige har forsøkt å hale ut tiden.

Statsepidemiolog Tegnell sa lørdag at det ikke er umulig at tallene vil bli så høye i Sverige også, men sier at det ikke foreligger slike prognoser.

Ifølge Tegnell er det ikke en prioritet å lage prognoser for dødsfall.

– Det er ikke det vi synes er det viktigste. Det viktigste er at omverdenen får tall på hvor mange som får behandling på intensivavdelinger. Det har vi modellert hele tiden, sier han.

Akutt mangel på narkosemiddel

Svenske myndigheter er nå bekymret for medisinmangel på sykehus der de har mange intensivpasienter.

Økningen av koronapasienter som er så syke at de må legges i narkose er såpass stor at det har oppstått akutt mangel på bedøvelsesmiddelet Propofol, som til vanlig brukes i forbindelse med operasjoner og mindre kirurgiske inngrep. Ifølge Dagens Medicin er bruken av Propofol mangedoblet.

SVT har fått tilgang til interne eposter fra et sykehus i Stockholm som avdekker hvordan narkosemidler må prioriteres på intensivavdelingen.

– Vi driver med krigsmedisinsk behandling. Akkurat nå mangler hele regionen Propofol, som vi bruker under operasjoner og på intensiven. Mange av de som koronasmittede må bruke respirator for å klare å puste, og da må de bedøves, sier en anonym kilde til den svenske statskanalen.