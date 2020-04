Klokken 06.27 søndag morgen meldte Vest politidistrikt at en bil med tre personer hadde kjørt av fylkesvei 57 i Dalsøyra i Gulen og landet i Moldeelva.

Ambulanse og brannvesen rykket til stedet. To personer ble hentet ut av bilen og fraktet til sykehus med luftambulanse. En tredje person ble fulgt av ambulanse på stedet.

Ulykken skal ha skjedd i en 80-sone.

– Vi har fått opplyst at to personer er ute av bilen, og at brannvesenet jobber med å få ut den tredje personen, sa operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt til NTB klokken 6.50.