Klokken 05.51 søndag morgen melder Oslo politidistrikt om at flere biler sto i brann i Haugerudsveien.

Totalt sto syv biler brant, opplyser operasjonsleder Per-Ivar Iversen til TV 2.

Politiet mistenker at brannen er påsatt, og jakter nå fire gjerningspersoner.

Klokken 06.10 har brannvesen kontroll på brannene.

Gjerningspersonene, som vitner har opplyst til politiet at de har observert sette fyr på bilene, løp så videre fra stedet.

Politiet søker nå etter gjerningspersonene.

Natt til søndag rykket Oslo-politiet også ut til en annen bilbrann like i nærheten, da tre biler sto i brann i Lutvannsveien.

– Ser dere noe relasjon mellom disse?

– Det er ikke unaturlig å se sammenheng mellom dem, men vi har ikke grunnlag for å si at den var påsatt. Det er ikke gjort vitneobservasjoner under den brannen, og det må vi isåfall avvente, sier operasjonslederen.