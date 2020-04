1224 personer er meldt døde som følge av koronaviruset i USA lørdag, ifølge tall fra John Hopkins University. Dette er det høyeste antallet døde meldt døde i løpet av 24 timer så langt. Den forrige rekorden ble målt dagen før, da 1094 døde.

Så langt er 8376 personer døde i landet, som har over 311.000 smittetilfeller. Ifølge CNN er Wyoming den eneste av USAs delstater som så langt ikke er rammet av viruset.

Borgermester i New Orleans i delstaten Louisiana, LaToya Cantrell, melder nå at likhusene i byen er fulle.

– Likhusene kan ikke en gang komme og hente de døde, for det er fullt. Jeg har måttet be de føderale myndighetene om økt kjølekapasitet slik at vi kan ta vare på folkene våre mens de hviler i Guds fred. De vil ikke hvile godt, ettersom de ikke har blitt gravlagt slik de fortjener, sier hun, ifølge CNN.

Samtidig åpner byen et nytt feltsykehus mandag, som skal ha kapasitet til å behandle opp til tusen koronaviruspasienter, med mål om å avlaste byens sykehus. Ifølge avisen The New Orleans Advocate er over 12.000 smittet og 1726 meldt døde med viruset i delstaten Louisiana.

– Ikke gå på butikken

Det hvite hus frykter antallet døde i landet totalt vil overstige 100.000, ifølge New York Times.

– De neste to ukene er ekstremt viktige, uttalte sjefen for koronavirusbekjempelse ved Det hvite hus, Dr. Deborah Birx under sin oppdatering lørdag.

ÅPNER FELTSYKEHUS: Dette feltsykehuset vil åpne i New Orleans i delstaten Louisiana mandag, med mål om å avlaste byens sykehus,og vil kunne behandle rundt tusen pasienter samtidig. Foto: Chris Graythen

– Nå må du ikke må gå butikken og apoteket, og heller gjøre alt du kan for å holde familien din og vennene dine trygge, fortsatte hun.

Også president Trump advarte om at man ville se en dramatisk økning i antall døde fremover under det samme møtet, og advarte om den «tøffeste uken hittil».

– Det vil være mange døde, dessverre, uttalte presidenten.

Venter smittetopp

Sammen med delstaten Louisiana, der New Orleans ligger, er byene New York og Detroit, de hardest rammede områdene i landet nå, ifølge New York Times. Ifølge helsemyndighetenes prognoser vil disse områdene nå en smittetopp i løpet av de neste seks eller syv dagene.

Også New York-guvernør Andrew Cuomo uttalte lørdag at han frykter hva som vil komme den neste uken.

– Ingen vet nummeret på toppen av fjellet, sier han.

Ifølge New York Times anser USAs helsemyndigheter delstatene Pennsylvania, Colorado og Washington D.C. som områder hvor smitteomfanget kan øke dramatisk fremover.