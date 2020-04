Lørdag møtte president Trump pressen for å gi en oppdatering om viruspandemien i landet.

– Dett vil trolig bli den tøffeste perioden, uken mellom denne uken og neste uke, og det vil bli mye død, sa Trump.

Han fortsatte med å si at pandemien treffer USA som en klubbe, og at enhver avgjørelse tas for å redde liv.

New York er hardest rammet

Den amerikanske staten som har blitt rammet hardest av viruset er New York.

Bare det siste døgnet er det blitt registrert 630 nye dødsfall. Det er den største økningen i antall døde på et døgn siden koronakrisen brøt ut i New York.

114.000 personer har fått påvist koronasmitte i delstaten, over 60.000 av dem er registrert i storbyen New York City.

Presidenten sa at han har hatt samtaler med guvernøren i New York, Andrew Cuomo.

– Jeg snakket med Cuomo som jobbet hardt med å få på plass utstyr i New York, sa presidenten.

Trump kunngjorde også at det vil sendes respiratorer til New York fra et lager på 10.000 fra et lager.

– Vi har 10.000 respiratorer lagret. Vi vil trenge noen flere. Noen av disse vil bli sendt til New York. Vi vil flytte noen til byen New York City og staten, separat. Vi vil bringe de til dem som trenger dem, sa presidenten.

Fordeling av helseutstyr

Presidenten var også opptatt av å snakke om hvilket arbeid som blir gjort med tanke på fordeling av utstyr som smittevernutstyr og respiratorer.

Trump sa at de jobber med å koordinere hvor behovet for utstyr er i landet.

– En av de største utfordringene ved denne situasjonen er å koordinere arbeidet. Vi jobber med å å sørge for at forsyninger kommer på plass der de trengs mest, sa Trump.

Sender militære til New York

Trump informerte at de sender over 1.000 personer fra militære til New York for å bistå under krisen.

– Vi sender 1.000 fra militære til New York. Personellet sendes til staten for å hjelpe til. Det er snakk om blant annet helsepersonell og leger, sa Trump.

Hvorvidt alle av disse 1.000 er helsearbeidere og leger sa ikke Trump. Presidenten omtalte dem også som soldater.