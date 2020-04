De engelske klubbene taper enorme pengesummer fordi kampene er utsatt på grunn av utbruddet av koronaviruset.

Flere etterlyser nå at stjernene i Premier League, som mottar himmelske lønninger, må stille opp for sine arbeidsgivere og gå med på lønnskutt slik at klubbene slipper å permittere eller sparke ansatte i øvrige stillinger i klubben.

Premier League ba derfor lørdag kveld spillerne om å godta lønnskutt på 30 prosent. De fikk beskjed om at ligaen taper 9,75 milliarder kroner om sesongen ikke kan fullføres.

Premier League har ikke rett til å beslutte lønnskutt for hele ligaen, og spillerne må gå med på det om det skal gjennomføres.

PFA Statement on behalf of Premier League players: https://t.co/LFR3Vmg972 — Professional Footballers' Association (@PFA) April 4, 2020

– Et lønnskutt vil gi mindre penger til helsevesenet

Men den engelske spillerforeningen (PFA) slår lørdag kveld tilbake. I en uttalelse fra PFA beskriver de forslaget som ulogisk.

– Et lønnskutt på 30 prosent vil innebære at skattevesenet vil gå glipp av enorme summer. Det vil ramme både helsevesenet og annen offentlig finansiert virksomhet, skriver PFA.

Storbritannias helseminister Matt Hancock har tatt til orde for at Premier League-spillerne bør godta lønnskutt under viruskrisen, og klubbene ble på sitt møte fredag enige om å innlede forhandlinger med spillerforeningen PFA med intensjon om å be spillerne om å godta kutt på 30 prosent for å beskytte arbeidsplasser i fotballindustrien.

PFA viser imidlertid til at et lønnskutt på 30 prosent vil utgjøre 500 millioner pund (6,4 milliarder kroner) over en 12 måneders periode, og at dette vil koste myndighetene 2,5 milliarder kroner i skatteinntekter.

– Hva vil det bety for helsevesenet? Var det tatt hensyn til dette i forslaget fra Premier League, og regnet helseminister Matt Hancock inn dette da han offentlig ba spillerne om å godta lønnskutt, spør PFA.

– Alle spillerne vil være med å bidra

Spillerforeningen understreker at spillerne ønsker å ta ansvar og bidra økonomisk i koronaviruskrisen og at fagforeningen er villig til å fortsette diskusjonene med Premier League, men at det er en komplisert situasjon som krever tid.

Flere stjerner har allerede lansert sine egne veldedighetskampanjer og samlet inn store summer til helsevesenet.

– Alle Premier League-stjernene vil og skal gjøre omfattende økonomiske bidrag i denne helt unike situasjonen, skriver PFA i sin uttalelse, og legger til at alle spillerne er klar over det ansvaret de har og har stor medfølelse over alle som har blitt rammet av pandemien.