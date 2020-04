Man syntes ikke det passet seg lenger, med mandoliner, nasjonalsang og oppmuntrende rop. Italia ble stille. Over natten.

Landet som er kjent for sin høylytte, sosiale befolkning, for tutende biler og historiske byer fyllt til randen med travle kelnere, fargerike aperitivo-drinker og fresende kaffemaskiner.

Italia, der til og med barna springer ute mellom restaurant-bordene i de hete sommernettene har blitt taust.

Til og med barna er stille, man hører ingen lek, latter og ballspill i gatene, ingen ungdommer som raser rundt på sine vespaer og roper eller plystrer etter hverandre.

Italia er lammet av sorg og av en knugende bekymring over det som kommer. De sosiale og økonomiske forskjellene er enorme i dette landet, alle vet at en stor del av befolkningen ikke har fast inntekt, at de lever av strø-jobber og overlever takket være en svart økonomi.

Alarmen har allerede gått i sør og i drabantbyene i nord, der folk bor tett i kommunale leiligheter, der kriminaliteten er høy og de sosiale utfordringene mange. Folk har ikke penger til mat, til å betale regningene sine. Også disse familiene har barn, de bor trangt og konfliktnivået i de belastede områdene er høyt, både innenfor husets vegger og ute på gata.

Elisabeth Knapstad Angioni bor i provinsen Trentino i Italia, og rapporterer fra korona-krisen for TV 2

Hjemme-isolasjon kan være livsfarlig i et land der familievold er utbredt, i et land der over 300 kvinner drepes av sin mann eller partner hvert år. En hver tredje dag, gjennomsnittlig.

Det finnes lyspunkt også, de mange frivilliges innsats, de store italienske bedriftene som stiller opp med donasjoner og penger til helsevesenet. Men italienerne vet at det blir tøft, de har ingen rik stat med et oljefond som vil forbarme seg over dem, ingen mor NAV som vil sørge for at alle overlever økonomisk.

Staten har lovet å stille opp med mangfoldige milliarder Euro, EU også, men det vil aldri være nok til å berolige en befolkning som fra før er eksperter i å leve gjennom kriser.

I de lange skyggene som denne mørke unntakstilstanden kaster lusker den parallelle svarte økonomien rundt. Noen av verdens mest velorganiserte og velstående kriminelle organisasjoner bor i dette landet og har en pengepresse som alltid går. Dag og natt, klar til å steppe inn der staten ikke klarer å demme opp, klar til å tilby desperate bedrifter og privatpersoner en hjelpende hånd, som alltid til en skyhøy pris.

Taushet og stillhet er noe de kjenner godt til – omertà – den stilltiende tausheten som omslutter all mafiaens virksomhet – en taushet ladet av frykt, av lukkede øyne, ører og munner. La oss håpe at den ikke får et enda sterkere grep om Italia nå som støvellandet ligger nede og gisper etter luft. Vi håper at Italia vil reise seg, at de gode kreftene vil seire, at lysere tider vil komme. At økonomien igjen vil blomstre, at barna vil leke i gatene, at italienerne vil synge og rope høylytt igjen. For denne stillheten er ikke til å bære.