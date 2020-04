Bryant ble bare 41 år, men i løpet av sine 20 år i NBA vant han fem mesterskap og prisen for mest verdifulle spiller i 2008.

I tillegg var Bryant en av sportens aller største stjerner. Hans død sendte sjokkbølger gjennom en hel idrettsverden.

Lørdag ble det klart at han er en av de som senere i år blir innlemmet som nye medlemmer av NBAs Hall of fame.

Blant de andre som også innlemmes, er Tim Duncan, Kevin Garnett og Tamika Catchings.

– Det er en utrolig stor prestasjon og ære, vi er veldig stolt av ham. Vi skulle naturligvis ønske at han var her for å feire sammen med oss, men dette er definitivt høydepunktet i hans NBA-karrière. Alt anne than har gjort, har vært et steg for å komme hit, sier enken Vanessa Bryant.

Magic Johnson, en annen NBA-legende som også spilte for LA Lakers, sier at han er trist over at Bryant ikke kan være til stede på innlemmelsen.

– Jeg vil likevel gratulere til familien hans, og si at vi vil være der som Lakers-fans og spillere og støtte dere.