Løvinnen skal ha død foran tilskuere, skriver Fædrelandsvennen.

Løvinnen skal ha vært helt frisk, men en ulykke i parken kan være grunnen.



Det er fortsatt usikker hva som er dødsårsaken. Men Ifølge veterinæren til dyreparken skal løvinnen ha hengt seg fast i en vaier og fått sirkulasjonsproblemer, skriver Fædrelandsvennen.

Rolf-Arne Ølberg, veterinær i Dyreparken sier at ansatte kuttet vaieren, men at det var for seint for å redde løvinnen.

– Det er en veldig kjedelig sak. Dyrene må aktiviseres, og vi har hatt dette oppsettet i 13 år uten problemer. Men vi har ingen garanti mot at de kan hekte seg fast i noe og at det kan skje en ulykke, sier han.

Saken oppdateres!