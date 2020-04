Inne på Ullevål sykehus jobbes det på spreng. Håndverkere bygger nye sluser og sykepleiere rydder lagrene. Der det før var ortopedisk - og fysikalsk medisinsk sengepost, skal det nå bli en såkalt "cohort". Det vil si en avdeling kun for korona-pasienter.

NYE OPPGAVER: Hanne Elstad får nå nye oppgaver som sykepleier på korona-avdelingen.

– Det blir en lukket enhet, med kun covid-positive pasienter, sier Hanne Elstad. Hun er egentlig fagsykepleier på Ortopedisk avdeling, men blir nå lynkurset i hvordan hun skal behandle korona-pasienter.

– Vi må beskytte oss selv

Elstad viser vei inn på et rom med flere sykepleiere. Der inne skal de læres opp i hvordan de skal kle seg når de første pasientene ved den nye avdelingen ankommer. Rundt henne står flere andre sykepleiere som skal ha samme opplæring.

– Vi skal ha på oss munnbind eller maske, briller, lue, frakker og hansker til enhver tid. Vi må beskytte oss selv, det er kjempeviktig. Hvis vi blir syke, er det ingen til å ta seg av pasientene, forklarer instruktøren.

Sykepleierne øver på ta på utstyret på korrekt måte. De hjelper hverandre og retter på maskene over nesen. De skal sitte godt.



Fordi det er besøksforbud på sykehuset får ikke TV 2 komme inn. Derfor er det sykehuset selv som dokumenterer hvordan ny avdeling blir til.

Bygger sluser og nye lagre

Det er assisterende avdelingsleder, Gunnar Grømer, som leder prosjektet. Ullevål sykehus har den siste tiden bygget flere nye korona-avdelinger.

LEDER PROSJEKTET: Gunnar Grømer leder arbeidet med cohortene.

– Det bygges sluser og forganger for å skape ekstra barrièrer. Det kan også være at vi må bygge nye lagre og hylleløsninger. Det må være trygt ut i fra et smittevernsperspektiv og at personalet blir så godt ivaretatt som over hodet mulig, sier Grømer.

Oslo Universitetssykehus har nå 143 sengeplasser for korona-pasienter. 35 av disse er intensivsengeplasser, og det ligger planer klare for å øke kapasiteten. Seksjonsleder Tale Bjelke Røisgaard er rørt over sine medarbeidere.

– Det er en enormt stor omstillingsvilje og positivitet. Noen er kanskje litt usikre, men de blir ivaretatt, forsikrer hun.



Røisgaard forteller at pasientene som lå på de opprinnelige avdelingene er flyttet til andre sengeposter på sykehuset med tilsvarende kompetanse.

– Har du vært med på noen lignende?

– Aldri, svarer Røisgaard raskt. Hun har jobbet med Oslo Universitetssykehus i over 20 år.

– Må satse på at det er godt nok

Ingen vet akkurat hvor mange innleggelser som vil komme i tiden fremover, eller når sengeplassene på den nye avdelingen vil bli tatt i bruk. Folkehelseinstituttet operer med flere ulike scenarioer for de neste ukene og månedene, men felles fra dem alle er at det vil bli behov for flere sengeplasser.

– Vi skal være så godt forberedt som vi kan, så får vi satse på at det holder, sier Grømer.