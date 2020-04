Det gjør La Liga i en uttalelse på sitt nettsted etter at forhandlinger med spillerforeningen om lønnskutt ikke førte fram. Spillernes representanter klager over at klubbene forventer at de skal bære nesten halvparten av det økonomiske tapet knyttet til krisen.

Spillerne har gjort det klart at de er rede til å godta lønnsreduksjon, men ikke så mye som La Liga og klubbene ønsker.

– Etter å ha analysert situasjonen i fotballindustrien, og i lys av avstanden mellom partene i forhandlingene med spillerforeningen, er det nødvendig å treffe tiltak mot den alvorlige økonomiske krisen covid-19-pandemien påfører den spanske fotballindustrien, skriver La Liga.

– Permitteringsordningen er en eksepsjonell mekanisme for å unngå eller dempe den negative effekten sykdommen har på vår sektor, og dermed garantere at den kan hente seg inn igjen.

Spesiell ordning

Spanske myndigheter har innført en spesiell permitteringsordning knyttet til viruskrisen. Flere klubber har allerede gjort bruk av denne.

Atlético Madrid og Barcelona er blitt enig med spillerne om å redusere deres lønn med 70 prosent og samtidig garantere at øvrige ansatte beholder sin lønn. Alavés og Espanyol har også permittert spillerne.

Ifølge spanske medier har La Liga regnet seg fram til at man vil tape 10,7 milliarder kroner dersom sesongen ikke fullføres, 3,4 milliarder kroner dersom den fullføres for tomme tribuner og 1,7 milliarder kroner dersom den spilles ferdig med publikum på tribunene.

Spillerne hevder at de er blitt bedt om å godta lønnsreduksjon på til sammen 5 milliarder kroner ved avbrutt sesong.

Vurderer reaksjon

Lagkapteinene i de ulike klubbene har vært i møte med spillerforeningen for å diskutere hvordan man skal stille seg til ligaens anbefaling om å permittere alle spillerne mens viruskrisen står på.

Ligaen hevder at den er ansvarlig for å ta vare på en industri som står for 1,37 prosent av Spanias brutto nasjonalprodukt og sysselsetter om lag 185.000 mennesker.

Spania passerte lørdag Italia som landet i verden med nest flest bekreftede koronavirus-tilfeller. Bare USA har flere.

Ligaen har gjort det klart at sesongen ikke gjenopptas før myndighetene beslutter at det er trygt. Det vil anbefales minst 15 dagers treningsperiode før det kan spilles kamper igjen.

