Landeveisversjonen av Flandern rundt er naturligvis koronaavlyst, men søndag kl. 15.30 sender TV 2 Sumo en virtuell variant av rittet.

Der konkurrerer en rekke sykkelstjerner om seieren i De Ronde 2020 Lockdown Edition ved å sykle de siste 32 km av Flandern-løypen via online-systemet Bkool.

En av deltagerne er temposterke Thomas De Gendt (33), kjent fra utallige bruddforsøk i alle ritt han deltar i.

Han kommer med et skremmeskudd til konkurrentene. Tidligere i uken ble belgieren kastet ut av et Zwift-ritt fordi han tråkket over 550 watt. Han utløste da systemets tiltak for å hindre juks, at ryttere legger inn for lav vekt for å kunne sykle virtuelt raskere.

– Tallene var ikke så veldig spesielle. For en amatør kan det være urealistisk høyt, men for oss proffer er det normalt om man vil vinne et ritt. Forhåpentligvis kan Bkool håndtere kraften min. Jeg skal teste noen ganger for å være sikker, spøker han til Het Nieuwsblad.

De Gendt skal konkurrere mot en rekke andre sykkelstjerner, som Jasper Stuyven, Remco Evenepoel, Wout Van Aert, Yves Lampaert, Zdenek Stybar, Mike Teunissen, Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Michael Matthews, Nicolas Roche og Tim Wellens.