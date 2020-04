Her får Hilde Kristin (45) endelig komme ut etter fire uker i isolasjon

Tidlig i mars dro Hilde Kristin Aase (45) og kjæresten på tur til Hafjell sammen med tre andre vennepar. Etter den helga fikk hun raskt tørrhoste og feber, og testen viste at det var koronavirus i kroppen.

– Da tenkte jeg umiddelbart at nå blir det mange uker innendørs, sier Aase.

Og det ble det. Først etter fire uker kunne hun igjen åpne ytterdøra og gå ut av huset på Vormedal sør for Haugesund.

– Endelig! Etter så lang tid i tørr inneluft blir dette en stor forandring. Det er så godt, jubler hun.

Forvirret og deprimert

Både Aase og datteren Olivia (12) smilte bredt da de vandret gjennom nabolaget i frisk, vestlandsk vårluft . Mor var den eneste syke i huset, men Olivia måtte likevel sitte i karantene for sikkerhets skyld. Dermed var turen etterlengtet for begge to.

Men den som trolig nøt det aller mest, var det firbeinte familiemedlemmet Mocha. Hun har stirret med forvirring i øynene på eierne de siste ukene.

– Mocha er jo vant til sine daglige turer ute, og gjerne flere ganger om dagen. Plutselig fikk hun bare lov til korte turer alene på verandaen for å tisse, så jeg merker at hun skjønte lite av det som skjedde. Hunden har vært veldig deprimert i det siste, forteller Aase.

FORVIRRET. Familiens hund lurer trolig på hvorfor det er så lenge siden forrige tur. Foto: Svein Morten Hagen

Mens Mocha fikk korte luftepauser på verandaen, var både Aase og datteren strenge mot seg selv under isolasjonsperioden. De har holdt seg innenfor husets fire vegger hele tiden, og til og med holdt avstand til hverandre så mye som mulig.

– Olivia var stort sett isolert på rommet sitt, så vi har for det meste levd hver for oss. Det gikk greit. Vi har jo overlevd, sier Aase.

– Ja, det var kjedelig. Nå var det deilig med frisk luft, legger Olivia til.

– Nødvendige tiltak

Det ene paret som var med på hytteturen i Hafjell, hadde vært i Østerrike noen dager før. Lørdagen lå den ene venninna rett ut.

– Hun var fraværende resten av helga, og fikk påvist koronasmitte noen dager senere. Så kom symptomene hos meg også, og jeg forstod at det var det samme. Alle åtte som var med på turen, ble smittet, forteller Hilde Kristin Aase.

At hun brukte snart fire uker på å sitte isolert inne, gjør henne verken bitter eller tæret på humøret. Aase sier hun forstår hvorfor det må være slik, og mener det er viktig at folk fortsetter å være nøye.

– Vi vet ennå ikke fullt ut hvor lett det smitter. Man finner nye svar hele veien. For å stoppe koronautviklingen, må vi faktisk skjerme oss. Hold dere hjemme. Og dersom man må isolere seg, så klarer man det også.