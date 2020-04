Aston Villa-kaptein Jack Grealish har mottatt stor kritikk etter at han brøt påbudet om å holde seg hjemme. Han skal ha vært på en fest hjemme hos den tidligere lagkameraten Ross McCormack.

Da han skulle dra fra festen søndag formiddag kolliderte han sin range Rover i to parkerte biler og stakk fra stedet.

Hendelsen skjedde dagen etter at Grealish la ut en video på sosiale medier der han ba folk om å holde seg inne for å redde liv.

Dette gjorde at Grealish igjen måtte ut på sosiale medier. Denne gang for å beklage at han hadde brutt regjeringens retningslinjer.

I en uttalelse mandag sa Aston Villa at de var dypt skuffet over at Grealish ignorerte påbudet om å holde seg hjemme.

Aston Villa-kapteinen må betale en bot på 150.000 pund, altså nærmere to millioner norske kroner, det melder The Times.

Får støtte fra Watford-kapteinen

Nå får han overraskende støtte fra Watford-kaptein Troy Deeney som luftet tankene sine da han gjestet YouTube-kanalen The United Stand.

– Jack er gutten min. Han er en fin fyr. Han spiller dessverre for klubben vi ikke snakker om, men han er gutten min, sier Deeney som selv aldri har lagt skjul på at han er Birmingham City-supporter.

Watford-spissen sier i intervjuet at han mener hele oppstyret skyldes at Aston Villa ba Grealish om å legge ut filmen hvor han ber folk holde seg inne.

– Det er ting som dette som skjer når klubber presset folk til å gjøre ting for dem. Det er ikke Jack som legger ut den filmen, det er klubben sitt initiativ, sier 31-åringen, og fortsetter:

– Den andre filmen han legger ut, da han beklager handlingen. Det er Jack. Det er dette som har skjedd med sosiale medier. Klubber sier legg ut dette, gjør ditt og datt.

– Ingen brydde seg da Mason Mount brøt karantenen

Deeney ga seg ikke med det. Han fortsatte å legge frem meningene sine.

– Han tjener mye penger, har ingen barn, hva skal han gjøre? Sitte i hagen alene?

– Fotballspillere tjener penger, folk ser på oss, folk ser opp til oss. Men vi ba ikke om dette. Vi ba ikke om at folk skulle se opp til oss. Vi forstår og setter pris på det ansvaret vi har, men vi kommer til å gjøre feil vi også, sier Deeney.

Kraftspissen reagerer også på hvorfor Mason Mount ikke fikk gjennomgå på samme måte som Grealish.

Chelsea unggutt satt i karantene etter at lagkameraten Callum Hudson-Odoi hadde testet positivt på koronaviruset. Allerede første uken brøt han karantenen da han sammen med blant andre West Ham-spiller Declan Rice spilte fotball på fritiden.

– Det er jo ikke bare Jack som har gjort det. Det er flere unge mennesker. Se på Mason Mount. Det gikk helt under radaren, det var ingen som lot ham gjennomgå. Han ble ikke tvunget til å be om unnskyldning.