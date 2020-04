Politiet i Troms meldte om hendelsen klokken 16.33 på twitter.

Mannen ble erklært død på stedet av lege.

Politiet skriver at omstendighetene rundt dødsfallet er uklare, men at de undersøker dette.

De informerer om at de ser på dette som en ulykke, og at det ikke er holdepunkter for noe annet.

Operasjonsleder informerer om at nærmeste pårørende er varslet.