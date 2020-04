Lørdag fjerde april, 04.04, var dagen Solveig Petch skulle si ja til mannen i sitt liv. Dagen skulle feires med venner og familie. Alt var booket og klart.

– Vi har planlagt dette i over et år, sier Solveig til TV 2.

Så ble plutselig alle planer satt på vent på grunn av koronaviruset.

Måtte avlyse

Solveig og Rune skjønte raskt at det ville bli umulig å gjennomføre bryllupet som planlagt.

– For noen uker siden begynte vi å tenke at det ikke var noe vits å prøve å ha bryllupet. Vi bestemte oss for at det var best å bare avlyse, sier Solveig.

Det var med tungt hjerte at paret la alle bryllupsplanene på is.

– Det var veldig kjipt til å begynne med. VI hadde jo brukt mye tid på å planlegge. Alt var klart.

Alternativt bryllup

Det var likevel ikke et alternativ å la viruset sette en stopper for all feiring.

– Det skal mer til enn en global pandemi for å ta fra oss "vår dato", skriver Solveig i et innlegg på Facebook.

Paret var fast bestemt på at 04.04 skulle være deres bryllupsdag. Løsningen ble en status på Facebook, med et kreativt bilde, der de viet seg selv.

– Herved erklærer vi oss selv for rette ektefolk - formaliteter og festligheter tar vi igjen senere, står det i innlegget.

Viktig med humor

Solveig og Rune forteller at de pleier å tulle mye og synes det er viktig å bruke humor når man møter motgang.

– Det er jo ingen vits å sette seg ned og grine over at bryllupet ble avlyst. Vi skal jo bli gift en gang uansett, sier Solveig.

De har ikke turt å legge noen planer for når vielsen og bryllupsfesten kan finne sted, men gleder seg til å feire når koronakrisen er over.

En ting er likevel sikkert, det er 04.04 som er bryllupsdatoen.

– Vi har jo gledet oss til denne dagen og synes det var en fin dato. Så det er 04.04 som skal graveres på ringene. Det blir jo en veldig morsom historie å fortelle barnebarna når de blir store.