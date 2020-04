Ajer: – Klubbene må ha fokus på spillernes mentale helse i perioden vi er inne i nå

I likhet med resten av fotballigaene i Europa er også den skotske ligaen stoppet på grunn av spredningen av koronaviruset.

Da ligaen i Skottland ble midlertidig stoppet ledet Celtic med 13 poeng foran erkerival Rangers etter 30 serierunder.

Celtics norske stjerne Kristoffer Ajer, som har reist hjem til Kristiansand, aner ikke når ligaen kommer til å starte opp igjen.

– Men jeg trener hver eneste dag og får hver dag tilsendt et treningsprogram fra klubben. Vi må holde oss i gang og fitnessen oppe, samtidig som vi må følge de rådene som blir gitt i den nasjonen man befinner seg i. Men det er en krevende situasjon, medgir Ajer overfor TV 2.

– Det er en vanskelig problemstilling. Det er store summer involvert med tanke på TV-avtalene, som mange klubber er avhengige av. Det er også snakk om å fullføre foran tomme tribuner, men fotball uten supportere på tribunen er helt forferdelig. Det er ikke et drømmescenario. Men noe må de gjøre for å få gjennomført sesongen. Jeg tror samtidig at mange ligaer ikke kommer til å fullføre heller, så vi få se, svarer nordmannen på spørsmål om når han tror den skotske ligaen kan starte opp igjen.

– Må følges opp mentalt

Selv om 21-åringen får et skreddersydd program for å holde seg i form fysisk, blir han også ivaretatt på den mentale biten av Celtic. Det mener forsvarsprofilen er essensielt for fotballspillere i den situasjonen de er i nå.

– Celtic er flinke på å fokusere på den mentale biten. Mange fotballspillere går i en syklus der alt er tilrettelagt på treningsfeltet og alt mulig annet for dem. De får adrenalin av å spille kamper og gå på trening. Nå sitter fotballspiller plutselig hjemme og tvinner tommeltotter. Derfor er det viktig at klubbene har fokus på det mentale aspektet i den perioden vi er inne i nå, fastslår han.

– Hvor tett kontakt har du med klubben i denne perioden?

– Vi har en ernæringsfysiolog som vi må melde inn vekten til hver eneste dag. Vi har også en fysisk trener og en medisinsk ansvarlig som har laget en app som alle kan laste ned, og daglig sende inn hvordan vi føler oss gjennom dagen og ikke minst mentalt. Det er viktig, poengterer Ajer.

Ajer legger ikke skjul på at savnet etter å spille kamper igjen er stort.

– Før var det jo ikke unaturlig for meg å spille kamper onsdager og lørdager hver uke, så sånn sett var det greit med et par uker fri. Men det kribler i beina allerede nå, og vi gleder oss stort til å spille fotball igjen, slår han fast.