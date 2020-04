Ifølge det tyske sportsmagasinet Kicker har det nå blitt lagt en plan for hvordan Bundesliga og 2. Bundesliga skal få avsluttet sesongen i løpet av sommeren.

Planen er at ligaen starter opp igjen enten den første eller andre helgen i mai for tomme tribuner. Hengekamper er planlagt å gå i midtukene. Men en ting må på plass før planen kan iverksettes.

Helsemyndighetene og politikerne må gi tillatelse for at klubbene kan spille spøkelseskamper for tomme tribuner.

Ifølge Kicker ble de 36 klubbene på Tysklands to øverste nivå enige om planen da de sist møttes. Dersom alt går som de ønsker, vil det kun spilles i helgene frem til 30. juni, men om det da ikke er ferdigspilt ønsker man å spille kamper i ukedagene.

Ukedagene er først og fremst forbeholdt cupkamper. Eller Champions League og Europa League, dersom disse turneringene skulle gjenåpnes.

Konkursfrykt i tysk fotball

13 av 36 tyske toppklubber i fotball risikerer å gå over ende økonomisk i korona-pandemien, skriver NTB.

– Krise på gang for første gang på flere tiår, sier spillerforbund.

– Situasjonen kan fort bli veldig alvorlig. For første gang på tiår står vi nå foran en mulig lang økonomisk krise innen fotballindustrien, sier Jonas Baer-Hoffman til BBC.

Han er generalsekretær i den verdensomspennende spillerorganisasjonen FIFPro.

– Vi kan ikke bare se på spillerne, men også alle andre som jobber innen fotballen og har sitt levebrød der. Dersom det ikke tas grep, kan vi se masseoppsigelser i løpet av bare noen uker, sier Baer-Hoffman.

Ifølge kicker skal dreie seg om fire klubber i 1. Bundesliga og ni på nivå to i tysk fotball som allerede er i fare for å gå konkurs. Pandemien har stoppet fotballen helt, og dermed er inntektsgrunnlaget for mange klubber også i Tyskland så godt som tørket ut.

Flere av klubbene i 2. Bundesliga skal ikke kunne overleve lenger enn til slutten av mai om situasjonen økonomisk ikke endrer seg eller at det tilbys støtteordninger.

Signalene er tilsvarende fra en rekke andre land. Konkursfrykten er i ferd med å sette seg også innen toppfotballen.