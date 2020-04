To personer er drept og fem skadd etter at en mann gikk løs på folk med kniv i et galleri sør for Lyon i Frankrike.

En sudansk statsborger er pågrepet, mistenkt for å ha stått bak angrepet. Tre personer skal være alvorlig skadd.

Hendelsen skjedde i kommunen Romans-sur-Isère sørøst i Frankrike.

(©NTB)