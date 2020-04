– Vi lever i en tid som er så annerledes. Denne minner oss på at det, som i de aller fleste tunge stunder, vil gå over.

Slik forklarer låtskriver Mads Bones hva sangen «Vi kjæm tebake» betyr for ham.

Sammen med melodiskaper Kyrre Havdal, produsent Tore Sandbakken og Berre kommunikasjonsbyrå, lagde Bones sangen «Trønder» for to år siden.

Sangen ble en kjempehit i forbindelse med fylkessammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag.

Nå har den samme gjengen, pluss blant annet sangerinne Myrtoula Røe, produsent Erlend Solli Aune og fiolinist Ola Kvernberg laget «Vi kjæm tebake», som ble sluppet fredag kveld.

– Sangen og musikkvideoen har blitt til på rekordtid. Ideen kom på onsdag forrige uke. Sangen handler om å anerkjenne at det for tiden er vondt for mange. Samtidig vet vi at det finnes noe på den andre siden, og at vi en gang kommer ut av det, sier Bones.

Allerede har det kommet en rekke tilbakemeldinger på sangen. På Trondheim kommunes Facebook-side har flere tusen likt og delt videoen.

– Terskelen for å uttrykke hva man føler har blitt lavere, og det merker vi også på responsen på sangen. Det har kommet masse meldinger fra folk som sier at de trengte dette nå.

Hør sangen og se musikkvideoen i vinduet øverst!