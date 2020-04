– Dette er en trist inngang til påsken, og jeg føler med familien og de pårørende, sier ordfører Kari Heggelund i en melding på kommunens nettsider.

Kommunen skriver videre at dette er det første koronadødsfallet i Åsnes.

– Koronaviruset har gitt oss alle noen krevende uker, og vi gjør alle endringer i hverdagen vår for å hindre smittespredning. Det at vi mister en av våre innbyggere til viruset gjør at vi alle føler på at dette faktisk er her, og at vi gjør det vi gjør for en grunn, sier Heggelund.

Kvinnen som døde lørdag morgen var 80 år gammel. Hun var innlagt på Åsnes sykehjem.