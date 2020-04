Barnebarnet til Robert Kennedy, og hennes åtte år gamle sønn, er antatt omkommet etter at en kano kantret i Chesapeake Bay i delstaten Maryland.

Ulykken skjedde ifølge USA Today torsdag, da Maeve Kennedy McKean (40) og Gideon (8) padlet ut for å hente en ball.

Det ble satt i gang en omfattende redningsaksjon fra kystvakten, men de to har foreløpig ikke blitt funnet.

– Sannsynligheten for at de blir funnet i live er veldig liten. Vi må innse at Maeve og Gideon har omkommet, sier Maeves ektemann David McKean på facebook.

Tatt av vind og strøm

Familien var i hjemmekarantene ved Chesapeake Bay når ulykken skjedde.

– Gideon og Maeve sparket ball og en av dem sparket ballen ut i vannet. De prøvde derfor å padle ut for å hente ballen i en kano, skriver McKean.

Kanoen skal ha blitt dratt utover mot sjøen av strøm og sterk vind. De to ble sist sett mens de strevde med å komme seg til inn til land igjen ved Annapolis.

Politi og kystvakten ble varslet og startet leteaksjonen umiddelbart. USA Today skriver at kanoen ble funnet fredag 18.30 lokal tid. Kanoen hadde kantret og ble funnet flere kilometer fra huset.

– Hun var mitt alt

I et facebook innlegg forteller David McKean om den tragiske ulykken og minnes sin kone og sønn.

– Maeve var min bestevenn og sjelevenn. Man kunne høre latteren hennes fra andre siden av huset. Hun var helt utrolig og hadde uendelig med energi, skriver McKean.

Sønnen Gideon var ifølge faren en sosial, omtenksom, modig og atletisk åtteåring.

– Det skjærer i hjertet at våre to andre barn Gabriella og Toby må vokse opp uten deres mor og bror, skriver McKean.

Kennedy-forbannelsen

Kennedy-familien har opplevd en rekke tragedier opp gjennom historien. Det har ifølge The Washington Post ført til begrepet Kennedy-forbannelsen.

Maeve var datteren til tidligere guvernør i Maryland, Kathleen Kennedy Townsend og barnebarnet til Robert Kennedy. Han ble drept i et attentat i Los Angeles i 1968 mens han drev valgkamp for å bli presidentkandidat.

Maeve var også grandniesen til tidligere president John F. Kennedy som ble skutt og drept i et attentat i Dallas i 1968.

Flere medlemmer i Kennedy-familien har omkommet i to forskjellige flystyrter.

Den siste tragiske hendelsen som rammet familien var når et annet av Robert F. Kennedys barnebarn, 22 år gamle Saoirse Kennedy Hill, mistet livet i en overdose i fjor.