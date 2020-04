Fryktet hytta ville gå tapt – nå er regelen endret: – Kjempebra

Tirsdag skrev TV 2 om norske hytteeiere som fryktet for hyttene sine i Sverige eller Finland, etter at Rana blad først hadde omtalt saken.

I Norge er det som kjent lov å dra på hytta, så lenge man ikke overnatter der. Det har gjort det mulig for de fleste norske hytteeiere å gjøre nødvendig vedlikehold, som å måke taket for snø.

Nordmenn som bor i Norge, men har hytte i Sverige eller Finland, har imidlertid hatt det vanskeligere.

Dersom de dro ut av Norge for å måke taket på hytta, ble de nemlig satt i 14 dagers karantene.

Fryktet for hytta

Rune Soleng fra Rana eier en hytte i Hemavan i Lappland i Sverige, og fortalte tirsdag om sin frustrasjon.

– Jeg har forsøkt alt fra å prate med kommuneoverlegen til politiet. Men nasjonale regler sier at vi ikke kan dra til Sverige uten å få 14 dager i karantene når vi kommer tilbake. Jeg frykter at hytta kan gå tapt, og jeg er sikker på at noen hytter vil kollapse, sa Soleng til TV 2.

Rune Soleng fryktet for hytta. Foto: Privat

Soleng hadde også vært i kontakt med andre hytteeiere som fryktet det samme.

– Det som er faktum er at hytter i Sverige, og dermed store verdier, står i fare for å gå tapt som følge av reglene. Det er for jævlig, mente han.

Årsaken til at han ikke kunne risikere karantene, er at han gjennom jobben har en samfunnskritisk rolle.

– Jeg har ansatte under meg og vi er knyttet opp mot fjernvarmenettet. Får ikke vi rykket ut da det trengs, risikerer blant annet sykehusene å gå tom for strøm. Da kan ikke jeg sitte i karantene, sier han.

Unntak

Fredag kom nyheten Soleng hadde håpet på. Da varslet regjeringen at de innfører et unntak i karanteneplikten, dersom man trenger å gjøre «strengt nødvendig vedlikehold» på hytter i Sverige eller Finland.

– På samme måte som hytteeiere i Norge, kan også nordmenn som har hytte i Sverige eller Finland ha behov for å utføre strengt nødvendig vedlikehold. Vi gjør dette nå for at de som må fjerne snø fra hyttetakene sine skal kunne gjøre det, for å unngå store materielle skader, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Helsedepartementet har endret Covid-19-forskriften § 6, men påpeker at strenge vilkår må være oppfylt for at man blir unntatt fra karanteneplikten ved retur til Norge.

– Jeg understreker at det ikke er lov å oppsøke butikker eller kjøpesentre mens man er i Sverige eller Finland, og det er heller ikke lov å overnatte, sier Høie.

Unntak fra karanteneplikt gjelder heller ikke dersom vedkommende i Sverige eller Finland har hatt nærkontakt med andre personer enn sine husstandsmedlemmer.